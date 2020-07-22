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22 липня 2020, середа, 10:30 9
Силові структури 2020-07-22T11:00:02+03:00
Українські Новини
Адвокати готові виходити на страйки через систематичне порушення їхніх прав, - НААУ

Адвокати готові виходити на страйки через систематичне порушення їхніх прав, - НААУ

Николай Савенко
НААУ, Адвокати, Ігор Черезов, Солодко Євген, Страйки, Порушення прав
Адвокатура. Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент
Адвокатура. Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент

Адвокатська спільнота розглядає можливість переходу до радикальних дій через систематичне порушення прав адвокатів з боку правоохоронців і суддів.

Про це заявили адвокати під час спільного засідання голів 8 комітетів Національної асоціації адвокатів України, присвяченого наступу на права адвокатів, передають Українські Новини.

"Я прошу розглянути питання щодо можливого страйку адвокатів. І я не жартую, тому що з тими порушеннями, які зараз відбуваються в судах, я не здивуюся, коли в нас захисників почнуть виводити з зали тому, що ми п’ємо воду", - сказав адвокат Ігор Черезов.

На його думку, сьогодні в Україні йдеться вже не про «повзучий» наступ на адвокатуру, а про намагання знищити її як незалежну інституцію і взяти під контроль.

Адвокат Євген Солодко також підтримав думку про те, що мова йде про спроби знищити адвокатуру і на це требі реагувати жорстко, зокрема і за допомогою організації страйків під біля Офісу президенту.

Також він вважає за необхідне привертати увагу міжнародних партнерів України до ситуації, що склалася.

"Держава не слухає нас з середини? Буде слухати про нас ззовні! Ми повинні звертатися у міжнародні інституції і просити, щоб вони вимагали від наших державних структур, щоб адвокатура стала рівноправним учасником системи правосуддя", - наголосив він.

За підсумками засідання представники адвокатури вирішили ще раз спробувати вийти на діалог з органами влади, але якщо повноцінного діалогу не буде – залишили за собою право організувати страйки і звертатися до міжнародних інституцій.

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