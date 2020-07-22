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22 липня 2020, середа, 09:20 15
Судова влада 2020-07-22T10:00:01+03:00
Українські Новини
Політичні переслідування адвокатів – шлях до диктаторської держави, - Ставнійчук

Політичні переслідування адвокатів – шлях до диктаторської держави, - Ставнійчук

Николай Савенко
Диктатура, Ставнійчук Марина, НААУ, Адвокатура, Адвокати, Переслідування
Ставнійчук Марина Фото: association.kharkov.ua
Ставнійчук Марина Фото: association.kharkov.ua

Голова Комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України Марина Ставнійчук наголошує, що систематичні порушення прав адвокатів в Україні набули ознак політичних переслідувань.

Про це вона сказала під час спільного засідання голів 8 комітетів НААУ, присвячене порушенню прав адвокатів, передають Українські Новини.

"Національній асоціації адвокатів України уже варто називати речі своїми іменами. Бо фактично ми ідемо до диктаторської держави: якщо немає адвоката, немає в нього процесуальних можливостей в будь-якому процесі, є переслідування адвокатів – це означає домінування правоохоронних органів в судів і практичне ігнорування судами прав і можливостей адвокатів. Це все свідчення політичних ризиків, які для нас на сьогодні є важливі", - зазначила вона.

Ставнійчук додала, що порушення прав адвокатів з боку правоохоронців і суддів – це не лише проблема адвокатської спільноти, а й загроза для суспільства в цілому.

Голова комітету захисту прав людини Ганна Колесник підтримала колегу і наголосила, що від порушення прав адвокатів в першу чергу страждають їхні клієнти.

"Хтось може подумати, що ми зібралися тут, тільки для того, щоб захистити права адвокатів. Але це не так. Ми зібралися тут з іншою метою - захистити наших клієнтів, захистити їхнє право на правову допомогу. Коли нас не пускають до наших клієнтів, не виконують відповідні рішення – це є порушенням права на правову допомогу. Основного, як я вважаю, конституційного права, поряд з правом на життя", - зазначила вона.

Колесник зазначила, що необхідність постійно відстоювати власні права відволікає адвокатів від захисту прав клієнтів. Але такі перепони створюють штучно тими, хто не задоволений тим, що адвокати працюють ефективно.

Як повідомяли Українські Новини, 23 грудня 2019 року адвокат Олександр Чібірдін вийшов з СІЗО в Одесі, де він пробув з березня 2017 року.

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