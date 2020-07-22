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22 липня 2020, середа, 09:25 380
ЗМІ 2020-07-22T10:00:01+03:00
Українські Новини
Журналісти з'ясували, що рейтинг країн, де Україна лідирує в списку найбільш кримінальних, — фейк

Журналісти з'ясували, що рейтинг країн, де Україна лідирує в списку найбільш кримінальних, — фейк

Елена Новикова
Ретинги. Фото:
Ретинги. Фото: "Рейтинг"

Рейтинг європейських країн за рівнем криміногенної обстановки, в якому Україна посідає перше місце, опублікований на сайті Numbeo, - безпідставний і не підтверджений жодними реальними даними. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Хто хоче, щоб Україну вважали самою кримінальної країною Європи, або трохи про фейкові рейтинги", опублікованій виданням Голос.UA.

"На порталі Numbeo в поточному місяці з'явився рейтинг, згідно з яким Україна зайняла перше місце - як сама кримінальна країна Європи. У рейтингу відсутні джерела даних і їх верифікація, критерії підрахунку і кількісні показники. Управляє сайтом і веде облік даних всього одна особа - його творець Младен Адамович, серб за походженням, який проживає в Белграді", - йдеться в матеріалах розслідування.

Творець сайту заявляв, що лише частково ґрунтується на офіційних даних, в основному беручи інформацію зі спеціального опитувальника, в якому беруть участь не відомі користувачі.

"Для підготовки даних про Україну було використано думку на підставі 1126 опитувань. Як обиралося це коло опитаних - залишається загадкою. Можна припустити, що механізм роботи сайту наступний. М.Адамович отримує запит на певний результат в своєму "рейтингу". Під цей результат заповнюється необхідна кількість анкет-опитувальників (а можливо і минаючи цей процес) і видається результат з гучною назвою "світовий індекс". Слід зазначити, що жодне серйозне видання не посилалося на цей ресурс в публікаціях, пов'язаних з дослідженнями в області криміногенної ситуації", - зазначають журналісти.

Автори підкреслюють, що користувачам варто довіряти рейтингам, які враховують головний фактор, що впливає на зниження індексу з безпеки населення в Україні - військовий конфлікт на Донбасі.

"Варто звернути увагу на соцдослідження "Рейтинг сприйняття і оцінки населенням внутрішньої безпеки в Україні", проведене КМІСом на замовлення Консультаційної місії ЄС в Україні щодо реформування сектора громадянської безпеки. Базувалося воно на методології соціологічної служби ЄС "Євробарометр" за методикою САТІ і проводилося з 19 по 25 травня 2020 року серед 2003 респондентів, які проживають рівномірно по всій території України", - зазначають журналісти.

Згідно з цим дослідженням, незважаючи на триваючу збройну агресію і дестабілізуючий вплив з боку РФ, пов'язаний з цим нелегальний обіг зброї, пандемію COVID 19 і пов'язану з нею економічну рецесію, завдяки зусиллям системи МВС та інших правоохоронних органів 65% населення вважає Україну безпечним місцем для проживання.

Ще одним аспектом, який нівелює тезу про те, що "Україна кримінальна країна", є показники зростання довіри і схвалення населенням діяльності органів системи МВС і правоохоронної системи в цілому.

"За даними різних незалежних соціологічних досліджень за останні два роки рівень довіри населення до органів системи МВС виріс в середньому на 20%. Таке важко уявити в країні з найнижчим рівнем безпеки в Європі! Підсумок: не варто забувати, що заангажованість деяких ЗМІ, тиражують фейкові рейтинги з сумнівними джерелами - це один з ключових чинників ведення проти України жорсткої гібридної війни", - підкреслюється в публікації.

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