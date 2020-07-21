Рада хоче знизити вік молоді до 29 років: молодим людям нададуть довгострокові кредити і робочі місця

Верховна Рада має намір встановити вік молоді в межах 14-29 років. в той час, як вчені пропонують збільшити підлітковий вік.

265 депутатів проголосували за ухвалення законопроєкту №3718 за основу при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

На сьогодні вік молоді встановлений в межах 14-35 років.

Законопроєктом пропонується створити Національну раду з питань молоді як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів, надати право представницьким і виконавчим органам Криму, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування створювати молодіжні ради, як консультативно-дорадчі органи, призначати радників з питань молоді.

Документ передбачає створення Українського молодіжного фонду бюджетної установи, діяльність якого спрямовується і координується Міністерством молоді і спорту.

При цьому фонд буде наповнюватися не тільки за рахунок бюджетних коштів, але й передбачена можливість залучення цільових грантів і міжнародної допомоги.

Згідно з законопроєктом, передбачається можливість отримання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління, для молодих громадян, які не мають дітей, ставка за кредитом становитиме 3%.

Ті, хто має одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом, а молодим громадянам, які мають двох дітей, держава погашає 25% суми зобов'язань за кредитом, а тим, хто вже має трьох і більше дітей, - 50% суми зобов'язань за кредитом.

Крім цього пропонується забезпечити надання першого робочого місця працездатній молоді на строк не менше ніж 2 роки після закінчення навчання.

Як повідомляли Українські Новини, понад 70% українців рекомендують молоді виїжджати з України для самореалізації.