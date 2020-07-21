Деркач прийшов у Раду у футболці "Конец грантоедскому беспределу"

Андрій Деркач прийшов у Раду у футболці з написом "Конец грантоедскому беспределу". Про це народний депутат написав на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, футболкою "Конец грантоедскому беспределу" він потроллив грантоїдів, а заодно і нагадав їм, що все хороше – в їхньому житті, рано чи пізно закінчиться.

"За 15 років в Україні побудована корупційна система розподілу міжнародної технічної допомоги. 5,3 млрд доларів МТП, за даними Рахункової палати, витрачено без належного контролю", – повідомив Деркач.

Він наголосив, що за деякими розкраданням вже відкриті кримінальні справи – як, наприклад, за схемою Шабуніна та Шерембея.

"Нагадаю, йдеться про схему з розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги через створену Шерембеєм БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ / СНІД» (ВЖЛ). У 2015-2017 рр. через підконтрольні ВЖЛ структури пройшло 142,9 млн доларів США", – зазначив Деркач.

Детальніше про цей кейс, хто пропустив, можна дізнатися в інтерв’ю з Джуліані, написав Деркач.

За словами нардепа, таких прикладів – десятки.

"Програма підтримки реформи Генпрокуратури: мільйони доларів, витрачені даремно. Серед екзотичних випадків – програма, яка має зміцнити у людей впевненість у собі. 36 млн доларів, на хвилиночку! У лютому я передав Джуліані таблицю з 20 кейсів з порушеннями грантоїдів. Час минає – таблиця розростається. Зростає і моя впевненість, що необхідно покласти край грантоїдському беззаконню", – підсумував Деркач.