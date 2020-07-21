Те, що відбувається навколо Окружного адмінсуду Києва, - це боротьба за контроль над судовою системою, - Золотарьов

Обшуки в Окружному адмінсуді Києва і звинувачення на адресу суддів є проявом боротьби за контроль над судовою системою. Про таке заявив політтехнолог, керівник центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Я далекий від думки, що в судах сидять абсолютно чесні і непідкупні люди... Але тут йде боротьба українського олігархату із зовнішнім впливом, яскравим провайдером якого є НАБУ... Наші іноземні партнери зацікавлені в тому, щоб встановити контроль над судовою владою. Тому все, що відбувається зараз навколо Окружного адміністративного суду Києва, - це якраз боротьба за контроль над судами. А оскільки дуже багато рішень приймаються адміністративними судами, цьому суду і надають таке значення. Це все не має жодного відношення до питання правосуддя", - вважає експерт.

Він також прокоментував розмови, які лунають останнім часом про кардинальну судову реформу. Експерт не виключає, що події навколо ОАСК можуть бути спробою підготувати громадську думку і схилити Президента до такої реформи, зокрема до залучення іноземців до роботи в українських судах.

"Конфлікт триває вже давно, він не виник саме зараз. Але його напевно зараз використовують в цьому контексті. При цьому корумпованість судів не скасовує того факту, що тільки 60% судових вакансій заповнені. Є смачні, модні суддівські посади, а є районні суди, де судді живуть, як кажуть, на одну зарплату, і куди немає великої черги бажаючих. Тому, я думаю, простих рішень складної проблеми не існує. Кажуть – давайте іноземців (на посади суддів – Ред.), а де ви на 35-мільйонну країну наберете іноземців?! Для початку потрібно розібратися з українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас достатньо людей, які здатні нести цю ношу", - переконаний експерт.

Він вважає безглуздими пропозиції деяких громадських організацій ліквідувати ОАСК, оскільки це не допоможе поліпшити ситуацію в судовій системі.

"Ці організації точно такі ж учасники гри - виконавці, найняті актори. Не думаю, що цей крок (ліквідація ОАСК, - Ред.) щось вирішить. Всі відразу бачили, яку затіяв судову реформу Порошенко – було очевидно, що Петро Олексійович заточував судову систему під себе. Коли Зеленський та його команда прийшли до влади, у них було абсолютно адекватне розуміння, що судову реформу Порошенка потрібно переробляти. Але, виявилося, що немає простих рішень складних питань. Проблема судової системи не в прізвищах - вона в системі. У системі соціальних відносин. Оскільки Україна - країна великого базару, економіка у нас великого базару, то і правоохоронні органи у нас - охоронці великого базару. А судді, власне, десь посередині. Корінь проблеми - в системі соціальних відносин. Тобто, якщо все купується і продається, то в такій країні неможливий непідкупний суддівський корпус за визначенням", - вважає Золотарьов.