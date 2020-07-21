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21 липня 2020, вівторок, 14:33 7
Верховна Рада і партії 2020-07-21T14:33:01+03:00
Українські Новини
У платформі Бойка вважають, що завдання, поставлені перед Парламентом українським народом не виконуються

У платформі Бойка вважають, що завдання, поставлені перед Парламентом українським народом не виконуються

Тетяна Зотова
Парламент, Бойко, Верховна Рада України, Зеленський, ОП-ЗЖ
Оппозиционая платформа - За життя. Фото прес-служби
Оппозиционая платформа - За життя. Фото прес-служби

"Монобільшість Зе перетворила парламент на машинку для забезпечення зовнішнього управління і провалила мирний процес". Про таке йдеться у заяві Опозиційної платформи - За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Рік роботи показав, що парламентська Зе-більшість, як і їхні попередники, працює під диктовку зовнішнього управління. Завдання, які поставив перед парламентом український народ, - забезпечити мир, подолати економічну кризу, захистити людей від злиднів і безправ'я - не виконуються. Брехливі передвиборчі обіцянки забуті, а надії людей - зраджені", - підкреслено у тексті документу

У заяві партії наголошується, що всупереч волі виборців у Верховній Раді IX скликання створено політичний альянс Зе-влади і залишків режиму Порошенка. Разом вони продали українську землю, закріпили розподіл громадян на сорти за мовною ознакою. Разом вони блокують мирний процес. Робота над політичною частиною Мінських угод не ведеться. Соціально-економічну політику продовжує реалізовувати МВФ. Прийняті бюджети гарантують прибуток зовнішнім кредиторам, замість того, щоб допомогти вітчизняному виробнику та українським сім'ям.

"Сьогодні антинародний курс маріонеткового парламенту не має підтримки серед людей. Українці не хочуть ще чотири роки бачити, як депутати зраджують їхні інтереси і займаються політичною корупцією. Не хочуть чути від "народних обранців" образливі одкровення про корабельні сосни, "неякісних" дітей і примусову стерилізацію людей, яких нинішня влада заганяє у злидні.

Опозиційна платформа - За життя вимагає негайно переглянути порядок роботи Верховної Ради. Замість корупційних і лобістських законопроектів, парламент повинен зосередитися на роботі над політичною частиною Мінських угод, прийняттям антикризових рішень, спрямованих на допомогу економіці і людям.

Ми вимагаємо внести зміни до Регламенту роботи Верховної Ради і розширити права й можливості опозиції. За цей рік ми розробили більше ста законопроектів, яких потребує країна і чекають люди. Але ці законопроекти заблоковані парламентськими Зе-монополістами.

Рік минув. Настав час змінити український парламент. Повернути в його стіни діалог, демократичні принципи і відповідальність перед громадянами. Якщо цього не станеться - парламент повинен піти на перевибори!", - констатується в тексті заяви партії ОП-ЗЖ.

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