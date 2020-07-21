Українська компанія "ЕКОТЕК-ОІЛ" перша в країні впровадила технологію переробки відходів буріння - але зіткнулася з "пресингом" з боку правоохоронних органів. Про це в інтерв'ю TK Media розповів менеджер проектів "ЕКОТЕК-ОІЛ" Гліб Рижов.

За його словами, кримінальне переслідування та спроби дискредитації з боку прокурора Олександра Підлісного з Офісу генпрокурора України почалося після виграного тендеру держпідприємства "Укргазвидобування" в 2019 році. І пов'язано це з бажанням витіснити з ринку єдину технологію переробки відходів буріння та продовжити розвозити ці відходи посадки і на полігони, розпилюючи при цьому величезні бюджети.

"Нами для "Укргазвидобування" була запропонована технологія утилізації відходів буріння "Фільтруючий басейн". Суть її роботи: на буровій ставиться фільтруючий басейн потрібного діаметру. У нього закачується буровий шлам, додаються реагенти, флокулянти, коагулянти, завдання яких стягнути всю тверду масу і відштовхнути воду. Вода стікає через фільтруючі елементи басейну по обвідному каналу і використовується повторно, для приготування бурового розчину, ніж економиться вода зі свердловин. Коли буріння закінчується, в басейні залишається сухий залишок, який може використовуватися як вторинну сировину для підсипки полігону ТПВ, або як будівельний матеріал. Ми вирішили дві екологічні проблеми: переробили відходи буріння, щоб вони не вивалювалися на полігон, і надали територіальній громаді грунт для підсипки полігонів ТПВ. Це можна супроводити аналізами, відео, активістами. Будь ласка, дивіться, ми максимально відкриті. Але коли працюєш два роки на буровій, по пояс у цьому шламі, що робиш правильну справу, великим колективом, а в підсумку до мене додому приходять "маски-шоу", амбали з автоматами, обшук, хамство, то ти потім сидиш і думаєш, навіщо було пропонувати щось нове, якщо всі хочуть залишити як було?", - говорить Гліб Рижов.

Дана технологія була впроваджена вперше на бурових майданчиках АТ "Укргазвидобування", що стало великим проривом у вирішенні такої проблеми, як відходи буріння. Адже одна бурова – це від 5 тис. тонн відходів, які раніше просто розвозилися по посадкам і полігонів побутових відходів. Тепер – це близько 2 тис. м3 води, яка не дістається з свердловин і 3 тис. тонн грунту. Грунт здатний і надалі приносити користь.

У самій "Укргазвидобування" не було і немає ніяких претензій до компаній: робота була виконана, акти підписані. Тим більше що до появи "ЕКОТЕК-ОІЛ" такі відходи просто закопували в ями.

Незважаючи на інноваційний і більш безпечний для екології підхід до роботи, протягом останнього року "ЕКОТЕК-ОІЛ" та "ЕКО-ФОРС" стали фігурантами трьох кримінальних справ: за статтями про присвоєння майна, шахрайство та порушення екологічної безпеки. Компанії називають справи сфальсифікованими.

Кримінальна справа про привласнення майна вже фактично розвалилася через відсутність у прокурора доказів, у справі про шахрайство теж немає ні потерпілих, ні доказів, зараз розслідується третє.

Тиск з боку прокуратури "ЕКОТЕК-ОІЛ" та "ЕКО-ФОРС" пов'язують з відсутністю у них "даху" в держорганах. До їх виходу на ринок, кажуть бізнесмени, утилізацією відходів займалися тільки фірми, чиїми кінцевими вигодонабувачами були чиновники та представники силових структур.

"Для мене цілком зрозуміло, що єдина мета кримінального переслідування — вибити з ринку технологію і повернути все "на круги своя". Адже щоб занурити відходи і вивезти на найближчий полігон, багато розуму не треба", - робить висновок Гліб Рижов.

Зазначимо, що 23 червня Печерський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу про можливе службове підроблення у кримінальному провадженні про нібито шахрайство, відкрите проти співзасновника "ЕКО-ФОРС" Ігоря Височина.