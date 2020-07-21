Важливо не втратити фахівців з реальним досвідом розслідування економічних злочинів, - Солодченко

При реформуванні Державної фіскальної служби важливо зберегти її особовий склад, адже це висококваліфіковані спеціалісти з великим досвідом розслідування економічних злочинів, вважає в.о. голови ДФС Сергій Солодченко.

"Я хочу зберегти фаховий особовий склад служби, який зараз залишився", - зазначив він в інтерв’ю ресурсу Детектив Інфо.

Сергій Солодченко нагадав, що наразі є два законопроекти, які передбачають ліквідацію ДФС і створення нового органу з розслідування економічних злочинів.

"Наразі є два законопроекти, якими ліквідовується податкова міліція. Буде створений новий орган, в який будуть приймати людей за конкурсом. Якщо рішення про створення нового органу буде прийнято, то я буду намагатися, щоб особовий склад, який зараз є, проходив конкурс і йшов на службу в новостворену структуру", - зазначив він.

В.о. ДФС переконаний, що наразі важливо не втратити фахівців, які мають досвід ведення оперативної роботи з розслідування економічних злочинів.

Він нагадав, що останнім часом був оновлений весь керівний склад служби, перед якими поставлено завдання налагодити співпрацю з бізнесом і проводити розслідування, не втручаючись в його діяльність.

Що стосується власних планів, то Сергій Солодченко зазначив, що не має наміру триматися за крісло.

"Хочу довести до ладу цю службу і після цього зможу піти. Адже я прийшов для того, щоб її реформувати". - сказав він.