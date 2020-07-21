Справа Окружного адмінсуду пов'язана виключно з боротьбою за контроль над судовою системою, – експерт

Скандал навколо Окружного адмінсуду Києва пов'язаний з бажанням певних груп встановити контроль над судовою системою і не має ніякого відношення до боротьби з корупцією. Про це заявив політичний експерт Руслан Бортник, коментуючи обшуки в цьому суді і гучні звинувачення на адресу суддів.

"На жаль, ми не можемо говорити про те, що це боротьба з корупцією або боротьба за верховенство права. Я думаю, що це просто елемент політичної боротьби. Там непроста ситуація, суд приймає активну участь у політичних процесах, але в той же час звинувачувати суд у захопленні влади шляхом подачі позову, мені здається, це сумнівний підхід. Думаю, йдеться про боротьбу за контроль над судовою системою, боротьбі за формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це боротьба різних груп впливу, в якій закон використовується просто як інструмент", - вважає політолог.

Він також не виключає, що метою гучних заяв є бажання схилити громадську думку до необхідності проведення кардинальної судової реформи в інтересах певних осіб.

"Не можна виключити, що мова йде про дискредитацію судової системи і підготовку якихось різких кроків у цьому напрямку (судової реформи, - Ред.) у частині іноземних суддів і всього іншого. Хоча, я думаю, що Зеленський зараз на це не піде. Скандалів навколо суду вистачає, це не перший скандал навколо судді Вовка і ОАСК, раніше вже оприлюднювалися різного роду записи, я не думаю, що саме цей момент стане переломним. Петро Порошенко провів чотири судові реформи, одну вже провів Зеленський, є негативні рішення Конституційного суду, це досить складна тема і ось так відразу, з одного скандалу проблему не вирішити", - вважає Бортник.

Щодо суду не в перший раз лунають гучні звинувачення, проте досі їх жодного разу не вдалося довести в суді. Цього разу, на думку політолога, справа теж закінчиться нічим.

"Це складна справа, її складно довести до якогось логічного кінця. З юридичної точки зору вона буде дуже довго нудиться в судах з абсолютно неясною перспективою" - пророкує він.

Експерт розкритикував пропозиції деяких громадських організацій про ліквідацію ОАСК. На його думку, це ніяк не допоможе поліпшити ситуацію в судовій системі.

"У нас і так сьогодні в судовій системі не вистачає 60% і більше суддів. З двох тисяч суддів, які повинні бути, у нас призначили 400 з чимось чоловік. Система задихається, десятки судів не мають взагалі суддів або мають одного-двох. Насправді, потрібно просто відновити роботу судової системи, зробити так, щоб судді з'явилися на своїх місцях і виконували свою роботу", - заявляє політолог.

Він не вважає, що проблема української судової системи у прізвищах чи в корупції.

"Головна проблема в судовій системі не корупція, не погане законодавство. Головна проблема в тому, що різні групи всередині влади і не тільки всередині влади намагаються перетягнути на себе ковдру. Кожен намагається провести чергову реформу судової системи так, щоб завести туди своїх людей, щоб в результаті цієї реформи встановити контроль над Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, суддівськими структурами і потім контролювати судову систему. Через те, що всередині влади не вдається домовиться між цими групами впливу, ми бачимо, що процес формування ВККС і взагалі суддівського корпусу сьогодні зайшов в глухий кут. А вже потім, наступними проблемами, є і корумповані судді, і недосконалість нашого законодавства. Все це в підсумку дає той результат, що у нас досі не один корупціонер не сидить. І все це, на жаль, відбувається при потуранні президента. Якби президент приділив системну увагу цій проблемі, то, думаю, у нас давно б уже функціонували всі суддівські органи і працювали всі судді. Але оскільки це питання контролюють деякі його заступники, які змагаються між собою, ми досі бачимо хаос. Крім того, і західні партнери намагаються втрутитися в ситуацію і теж хочуть взяти під контроль українську судову систему. Ось в цьому протистоянні, хаосі, каламутній воді багато наші політики і ловлять рибку" - переконаний політолог.