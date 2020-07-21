Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку звернувся до Президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням втрутитись в ситуацію з тиском НАБУ на компанію Олега Бахматюка через негативний вплив на економічну ситуацію в країні, інформує портал depo.ua.

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку відреагував на вчорашні масові акції протесту, що пройшли біля Кабінету міністрів і апеляційної палати ВАКС. В зверненні до Президента і голови Уряду йдеться про те, що через невиконання з боку НАБУ і САП остаточного рішення суду про закриття справи проти акціонера "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка під загрозою опинилось важливе для економіки України підприємство, яке генерує 1% ВВП і забезпечує робочими місцями 27 тис українців. Це звернення було підтримано членами комітету одноголосно.

У зверненні депутати просять керівників держави втрутитись в ситуацію, яка загрожує стабільності економіки країни, і взяти під особистий контроль дотримання законності і неупередженості органів слідства в ставленні до акціонера компанії.

Вчора близько 6 тис працівників агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка заявили про незаконний тиск на компанію з боку директора НАБУ Артема Ситника, через який доведеться закривати 6 птахофабрик і звільняти близько 2 тис людей. Йдеться про справу проти акціонера компанії, яку Печерський районний суд Києва визнав незаконно відкритою, і яку 9 місяців розслідувало НАБУ. Офіс Генерального прокурора забезпечив виконання ухвали суду, однак НАБУ і САП відмовляються це рішення виконувати.

Нагадаємо, що вищезгадана справа була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, колишній акціонер банку Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.