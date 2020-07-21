Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян

Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу. Таку думку висловила оглядач Олена Маркосян у пості в FB, коментуючи критику на сайті Оглядач рішення міністерства охорони здоров'я почати тестування українських противірусних препаратів на протидію COVID-19. На її думку, такого роду публікації спрямовані на підрив національної фармацевтичної галузі, що в кінцевому рахунку загрожує незалежності держави.

"І розробники і виробники - наші, українські. А такі речі я не пропускаю повз, тому що знаю - найважливішим етапом руйнації незалежності та безпеки держави є знищення її фармацевтичної промисловості. А цей процес у нас поставлено на потік", - зазначила блогер. Вона пояснила, що "в Україні зараз тестують 4 препарати на хворих на коронавірус: Амізон (Фармак), Аміксин (Інтерхім), Біовен (Біофарма) і Корвитин (БХФЗ)". "Це тестування не на всемогутню вакцину, а на препарати, що допомагають лікуванню і одужанню. І тут би порадіти тому, що нашим фармацевтам є, що запропонувати... Але не тут-то було! Тому саме зараз, коли проходить тестування, на сайті виходить стаття спрямована проти двох препаратів з четвірки", - зазначила оглядач.

Маркосян вважає, що українська фарма повинна підготуватися до можливої нової хвилі захворювання з настанням холодів. "Попереду осінь і нові проблеми. Потрібні будуть і нові препарати, і вакцини, і засоби захисту. І дуже хотілося б, щоб це працювало на країну, на її громадян. Щоб Україна могла себе забезпечити всім необхідним. Сама забезпечити, а не ходити з простягнутою рукою або купувати ліки за космічними цінами!" - вважає оглядач.

За словами Маркосян, "коли смертність від ковіду переступила позначку в 600 000 за півроку, перегнавши показники смертності від грипу, варто задуматися про те, що відбувається у нас вдома з виробництвом ліків". "Не у всіх є кошти на дорогу медицину, купувати за межами України може бути просто нічого. А тут 4 наших препарати на тестуванні, і Обоз вкотре наїжджає на вітчизняних виробників антивірусних препаратів. Що це? Навіщо? У чиїх інтересах працює наш Обоз?" - запитує вона.

Блогер звернула увагу, що критика препаратів стосується тільки двох виробників - БХФЗ та "Фармак", яких "об'єднують" тривалі конфлікти з фармфірмою "Дарниця". Тому хвиля негативних публікацій може бути викликана посиленням конкуренції на фармринку в кризу і менеджерськими помилками деяких гравців. "Я розумію, що фармринок в Україні постраждав від карантину, доходи падають, конкуренція посилюється. Картина може виглядати так: "Дарниця" випускає противірусний препарат "Іммустат", який не потрапив до дослідження. Компанія хотіла зробити ставку на гідроксихлорохін для лікування COVID-19, але його випуск довелося зупинити через інформацію про можливий негативний вплив на хворих. А одвічні конкуренти в кроці від успіху. І що? Це привід плюнути в бік суперників, зганьбити їх і по можливості просто напаскудити? Звичайно, бізнес - справа складна. Конкуренція - річ небезпечна. Але може не зараз цим займатися? Може треба замислитися над тим, чому наші компанії воюють один проти одного і в чиїх інтересах така війна?" - пише вона.

Маркосян вважає, що про замовний і платний характер публікації говорить той факт, що рік тому Обоз вже програв суд за таку ж публікацію проти "Амізону", повинен був спростувати інформацію і заплатити майже 50 тисяч гривень, але чомусь повторює аналогічний текст.

За інформацією ВООЗ, в світі не існує ліків проти коронавірусу з доведеною ефективністю, тому організація підтримує країни в проведенні таких досліджень. Зокрема, ВООЗ реалізує проект Solidarity, в якому станом на 1 липня брали участь майже 5 500 пацієнтів в 39 країнах. В цілому до дослідження висловили бажання приєднатися понад 100 країн.

У США вчені Каліфорнійського університету в кооперації з європейськими партнерами проводять дослідження про можливе використання відомих препаратів проти COVID-19: з 2000 ліків, схвалених в країні, вони відібрали 69, які потенційно можуть бути корисні в лікуванні цього захворювання.