Колишнє керівництво Антимонопольного комітету створило нову тютюнову кризу, - ЗМІ

За кілька днів до свого звільнення тепер уже екс-глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв спробував повністю паралізувати роботу 4 міжнародних тютюнових компаній "Бритіш Американ Тобакко", "Філіп Морріс", JTI і "Імперіал Тобакко" - які входять в ТОП-10 українських платників податків. За минулий рік ці компанії сумарно заплатили понад 50 млрд грн податків. Про це заявили в асоціації "Укртютюн", передають Коментарі.

Зокрема, у позовах про стягнення штрафів, екс-глава АМКУ наполягав на арешті банківських рахунків і майна тютюнових компаній.

Економісти попереджають, що такий незаконний тиск на великих іноземних інвесторів може створити нову тютюнову кризу в Україні. Це створить нові проблеми з наповненням держбюджету і призведе до подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні. "Системний тиск на міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку і втрат держави на десятки мільярдів гривень", – впевнений президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. "Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету — це те, що ми можемо очікувати", – прогнозує заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаиотиди.

Нагадаємо, що в жовтні-листопаді 2019 р. в Україні вже трапилася масштабна тютюнова криза, через яку держбюджет України втратив понад 2,5 млрд грн. Крім ймовірних втрат держбюджету, новий скандал може призвести до судових позовів проти України в міжнародному арбітражі – такий варіант не виключають в міжнародних тютюнових компаніях.

Хоча, за оцінками юристів, спроба Терентьєва заблокувати рахунки найбільших платників податків України безперспективна, в Україні тривають суди з метою скасування рішення Антимонопольного комітету від 10 жовтня 2019 р. про накладення багатомільйонних штрафів на міжнародні тютюнові компанії.

Так, 16 липня Господарський суд Києва відхилив позов "Брітіш Американ Тобакко Україна" з вимогою визнати частково недійсним минулорічне рішення Антимонопольного комітету України від 10 жовтня 2019 р. про штраф на 448 млн грн - нібито за порушення конкурентного законодавства.

"ВАТ Україна" заявили, що здивовані рішенням суду і заявляють, що протягом 25 років роботи в Україні, вона діяла у повній відповідності з українським законодавством. Найближчими днями компанія подасть апеляцію.

Юрист в сфері права міжнародної торгівлі і викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна Гладштейн впевнена: рішенням про штраф Антимонопольний комітет намагається зняти з себе відповідальність за монополізацію оптової торгівлі сигаретами - адже ще в 2010-2011 р. він видав всі необхідні дозволи, які і привели до монополізації.

Думку юриста підтверджує і постанова Верховного суду від 2 грудня 2019 р. у справі №910/1646/19, якою ЗСУ по суті визнав помилки в роботі Антимонопольного комітету в регулюванні тютюнового ринку в попередні роки. "Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати - хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 р. видав дозвіл на концентрацію. Виробників тоді навіть не проінформували - поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Тобто причина штрафу не просто не обґрунтована, вона абсурдна", - заявив експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, професор Валерій Воротін.