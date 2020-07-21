В Україні на догоду Заходу "зареформували" судову систему, - юрист

Реформи, які з ініціативи західних партнерів були за останні шість років проведені в судовій системі, дали негативний результат, практично знищили суди. Тому потрібно говорити не про нові реформи, а про те, щоб не втратити судову гілку влади взагалі.

Про це заявив член Ради громадського контролю при ДБР адвокат Ростислав Попович, коментуючи заяви Голови виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі про підготовку в Україні чергової кардинальної судової реформи.

"Поки це тільки слова. Але я б запропонував не займатися розповідями і постійно розбурхувати суспільство, а подивитися, в якому стані знаходиться на сьогоднішній день судова система, яку вже котрий рік намагаються просто за фактом добити. Чому не поїдуть в будь-який районний суд і не подивляться, як в суді працюють 2-3 судді, які фізично не встигають розглянути весь вал справ? Чому ніхто не звертає увагу на забезпечення судів? Чому створюється антикорупційний спецсуд із фантастичними зарплатами і привілеями, а суддя в районному суді таких привілеїв не має? Може, тут потрібно задуматися, а не намагатися всіх поміняти і звільнити", - запитує юрист.

Він здивований, що Саакашвілі, людина, яка не знає українського законодавства і менталітету, займається в Україні судовою реформою.

"Судову систему можуть реформувати тільки люди, які розуміють її механізм, це юристи-практики, адвокати, судді, судді у відставці, викладачі. Вони розуміють, як працює механізм і як має працювати держава. Ми вже 6-й рік гвалтуючи Конституцію, судову владу і всі інші, не можемо в правоохоронній системі, навести порядок. У нас зоопарк правоохоронних органів, а толку нуль. Теж саме хочуть зробити з судами, перетворити це в черговий зоопарк і розповідати, що "ми зробили реформу". Де, в яких країнах Європи відбуваються подібні експерименти?", - обурений він.

Попович вважає неправильним те, що тему нової судової реформи зараз активніше всього піднімають різноманітні грантові активісти.

"Вони лобіюють інтереси не України, вони лобіюють інтереси різних фінансових корпорацій та інших країн. Їм, насправді, наплювати на те, як працюють суди. Вони не в темі - люди просто сидять на грантах, вони ніколи не бачили, скажімо, районний суд Чернігівської чи Черкаської області, вони навіть не уявляють, що це таке. Вони не розуміють, що відбувається, коли людина, скажімо, воює за свій земельний пай в районному суді, вони нездатні адекватно сформулювати, яка взагалі потрібна судова реформа. Їм судова реформа потрібна тому, що їм хтось це сказав. Це сказав Захід, це сказали інші лобісти, їм за це заплатили гроші. А нам всім за ці грошики тепер втюхують незрозуміло що", - зазначає адвокат.

Він також виступає проти того, щоб відбором суддів в Україні займалися іноземці.

"Участь іноземців у відборі суддів - пряме втручання в наші внутрішні справи, це питання національної безпеки. Досить вже цих експериментів! Якщо ми говоримо про судову реформу, то вона робиться не за один день, це потрібно робити в комплексі. Судова система – тонкий механізм, який потрібно покращувати поступово. Повертаючись до того, що я вже говорив - дайте судді районного суду нормальне забезпечення, зарплату, таку як у Вищому антикорупційному суді, і подивіться через рік. Укомплектуйте суди. Не потрібно нам сюди приводити іноземців, які не розуміють суті нашого законодавства, ментальності наших людей. Як вони взагалі можуть когось обирати, якщо вони не розуміють базових моментів?", - обурюється юрист.

Попович вважає, що в Україні достатньо кваліфікованих фахівців, здатних провести якісну судову реформу.

"В Україні є багато фахівців, які можуть забезпечити функціональність будь-якого держоргану, тільки цим фахівцям потрібно дати працювати. Поки ж на догоду комусь і за чужі гроші нас як стрижуть овець. Нам "впарюють" якісь експерименти з різними правоохоронними органами, судами, за 6 років на прохання західних партнерів ми "зареформували нашу судову систему". Але крім того, що ми її поклали на лопатки, ми більше нічого не добилися. А тепер нам знову пропонують судову реформу - щоб взагалі поховати третю гілку влади? Щоб людина взагалі ніде могла захистити свої права? Я вважаю, що це потрібно припиняти. Потрібно виходити на нормальні, адекватні рішення. І цим повинні займатися фахівці, люди, які дійсно вболівають за нашу державу, патріоти. Але не ті, які бігають по вулиці, а які розуміють механізм роботи держави", - зазначає він.