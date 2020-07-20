Постанова МВС щодо імпорту американських авто підвищить корупційні ризики, — експерти CASE Україна

Додаткові умови щодо імпорту до України американських авто після ДТП, куплених на аукціоні, прописані у постанові уряду, протирічать українському та міжнародному законодавству.

Такого висновку дійшли учасники вебінару аналітичного центру CASE Україна "Заборона імпорту "битих" авто: корупційній ризики та економічні втрати". Захід організований в межах дослідження "Доступне авто проти вітчизняного виробника: що приніс українцям протекціонізм в автомобільній галузі?", яке фінансує Atlas Network (США) задля поширення ідей вільного ринку та економічної свободи.

За словами експерта з правових питань CASE Україна Андрія Саварця,зазначеним проєктом створюється парадокс, адже "митним законодавством не забороняється ввезення автомобілів після ДТП, а при постановці на облік виникають заборони. Також запроваджуються додаткові перешкоди у вигляді необхідності надавати переклад реєстраційних документів та проставлення апостилю".

Він також наголосив, що норма про те, що "транспортний засіб, який підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу", може трактуватися по-різному. Адже в США є десятки сертифікатів (тайтлів), якими можуть позначатися авто під утилізацію.

Те ж саме стосується позначки "не підлягає реєстрації в США", яка, за словами старшого економіста CASE-Ukraine Володимира Дубровського, не означає, що машина технічно несправна.

На думку Володимира Дубровського, заборона імпорту битих машин із США перекриє можливості для заробітку багатьом сферам бізнесу в Україні – автодилерам, фірмам з ремонту машин, а також через це зменшаться надходження до бюджету. А головне – ці обмеження вдарять по кінцевому споживачу, який втратить можливість придбати якісне авто за помірні кошти.

"Лобісти ламають схему завозу імпортних автомобілів суто з егоїстичних міркувань. Це будуть втрати і для українського бізнесу, і споживачів. Але навіть якщо постанова буде прийнята, це не зупинить потік автомобілів з США до України. Просто вони подорожчають на ціну виготовлення необхідного пакету документів, і будуть імпортуватися не напряму, а через Грузію", — резюмував пан Дубровський.

Нагадаємо, МВС розробило і оприлюднило постанову Кабінету міністрів "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів. В ній, зокрема, вводяться додаткові норми щодо обмеження імпорту до України американських автомобілів після ДТП, які, на думку фахівців, протирічать українському та міжнародному законодавству.