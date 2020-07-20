"Тедіс-Україна" хочуть зробити напівдержавним монополістом, - Лямець

"Тедіс-Україна" хочуть зробити напівдержавною компанією-монополістом, за прикладом НАК "Нафтогаз України".

Журналіст Сергій Лямець опублікував проект постанови Кабміну про створення Тимчасового національного оператора на ринку тютюнових виробів. Автора документа не вказано, проте критерії для вибору головного оптового торговця сигаретами прописані конкретно під компанію "Тедіс-Україна".

Згідно з проектом, міністерствам і ДПС в місячний термін пропонують розробити порядок взаємодії з Тимчасовим національним оператором, вибирати якого повинні самі виробники та імпортери тютюнових виробів. Вони ж будуть самостійно перевіряти підтверджуючі документи кандидата.

Подібний підхід, на думку Лямця, неприпустимий. АМКУ офіційно визнав "Тедіс-Україна" монополістом і виявив картельну змову чотирьох найбільших виробників: "Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобакко", "Джей Ті Інтернешнл Україна" та "Імперіал Тобако Юкрейн". На даний момент, всі зазначені компанії мають статус підозрюваних. Однак, за допомогою Меморандуму, підписаного з урядом в кінці 2019 року, тютюнові виробники оскаржують в судах рішення АМКУ №697Р про накладення штрафу 6,5 млрд грн, - стверджує журналіст.

Лямець вважає, що демонополізація тютюнової галузі повністю зупинена, не дивлячись на заяви Володимира Зеленського про пріоритет "боротьби з монополією для побудови конкурентного тютюнового ринку". Так само, журналіст нагадав, що АМКУ рекомендував тютюновим компаніям до 1 січня 2020 року привести реалізацію сигарет у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Станом на липень 2020 року, рекомендації АМКУ тютюновими компаніями - не виконані.

Так само, на думку експерта, тютюнові компанії не дотримуються зобов'язання по сплаті податків, задекларовані в Меморандумі з урядом. Великі суми, про які говорять тютюнові компанії в прес-релізах - це акцизний збір і ПДВ, який сплачують споживачі, купуючи пачку сигарет з наклеєною маркою. Ставлення податку на прибуток до сукупного доходу тютюнових компаній в 2016-2019 роках склало всього від 0,04% до 0,97%! Основна частина прибутку виводиться у вигляді роялті та інших платежів на іноземні материнські компанії тютюнових корпорацій. Мінекономіки і ДПС не роблять нічого, щоб західні компанії почали платити податок на прибуток. Це вже справа для ДБР, - вважає Лямець.

Не можна допустити збереження "Тедіс-Україна" в напівдержавному статусі. Під загрозою опиниться робота не менш 100 українських компаній, які офіційно працюють на ринку оптових продажів тютюну і близько 50 000 ФОП, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Зросте рівень контрабанди і корупції, держбюджет не збільшить доходи, а президент Зеленський отримає суттєві репутаційні втрати в очах західних партнерів та бізнес-середовища, - вважає Сергій Лямець.

Журналіст також повідомив, що 15 липня 2020 року Господарський суд Києва заарештував рахунки тютюнового монополіста за позовом АМКУ до ТОВ "Тедіс-Україна" і чотирма групами компаній виробників тютюнових виробів про стягнення штрафу в примусовому порядку. Однак, вже на наступний день в "Тедіс-Україна" відкрили нові рахунки і продовжили діяльність. "Тедіс- Україна" непотоплюваний при будь-якій владі. Компанію пов'язують з російським бізнесменом Ігорем Кесаєвим і одеситом Борисом Кауфманом. Структура власності "Тедіс-Україна" захована за офшорними компаніями", - обурений ситуацією Лямець.

Журналіст вважає, що в ситуації навколо сигаретної монополії, президента Зеленського намагаються обвести навколо пальця тютюнові лобісти, що пустили коріння в держструктурах.

"Знайшлися політики, які свою особисту фінансову зацікавленість і прибуток таких тютюнових компаній готові поставити вище інтересів держави ... але, не варто ім'ям Президента Зеленського вирішувати свої корпоративні питання. Йому це може дуже не сподобатися", - вважає журналіст Сергій Лямець.