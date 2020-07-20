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20 липня 2020, понеділок, 17:54 353
Економіка 2020-07-20T18:30:02+03:00
Українські Новини
STEM is FEM познайомить школярок з машинобудуванням

STEM is FEM познайомить школярок з машинобудуванням

Ольга Фандорина
STEM is FEM, машинобудування

Благодійна освітня ініціатива STEM is FEM оголосила конкурс на участь українських старшокласниць у наступному модулі проєкту. Цього разу він буде присвячений машинобудуванню.

“За інформацією Массачусетського технологічного інституту лише 13,2% випускників у напрямку “Машинобудування” – дівчата. Ця галузь завжди стереотипно вважалася “чоловічою”, – розповідає ініціатор проєкту STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв, –  Особливо важливою ця тема є в українських реаліях. Адже машинобудування вважається найважливішою комплексною галуззю обробної промисловості України та нараховує більше 1000 підприємств”.

За думкою ініціатору STEM is FEM, збільшення кількості жінок у цьому напрямку могло б призвести до росту кількості та якості кадрового ресурсу галузі загалом.

“На машинобудівних підприємствах працює велика кількість жінок, навіть, в сфері інженерії і конструювання, але дуже мала їх частина займає саме керівні посади і має можливість внести безпосередній внесок у вирішення проблем галузі та її розвиток. На мій погляд, це серйозна проблема, і вона стосується не тільки сфери машинобудування, а й усього нашого суспільства в цілому”, – розповідає про інший бік цього питання Головний технолог КП НВК Іскра Олена Курта.

Модуль STEM is FEM з машинобудування відбудеться 29-30 серпня у Києві. Організатори обіцяють дівчатам знайомство із жінками, які вже працюють у галузі, цікаві лекції, мотиваційні виступи успішних жінок, тематичні екскурсії та конкурс із творчим завданням. Участь у модулі можуть взяти школярки зі всієї України, для цього потрібно пройти відбірковий конкурс на сайті проєкту http://stemisfem.org/ Тестування триватиме до 30 липня. 30 дівчат, які найкраще впораються із завданням, зможуть приїхати на освітній модуль до Києва.

Освітній проєкт STEM is FEM існує з вересня 2019 року. За цей час було проведено 5 освітніх модулів за темами біотехнології, ІТ, екологія та енергетика, робототехніка та інженерія, 3D моделювання та друк.

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