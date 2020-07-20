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20 липня 2020, понеділок, 17:48 386
Суспільство 2020-07-20T18:30:02+03:00
Українські Новини
ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова: за що бізнесменові присвоєно звання "Почесний громадянин"

ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова: за що бізнесменові присвоєно звання "Почесний громадянин"

Елизавета Кесельман
Олександр Ярославський, Харків, Звання почесного громадянину
Олександр Ярославський
Олександр Ярославський

Міська газета "Харківські звістки" зібрала перелік найбільш відомих добрих справ, які зробив для міста його почесний громадянин, відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Найяскравіші і знакові сторінки останніх десятиліть історії Харкова пов'язані з іменем власника і президента групи DCH, який відомий далеко за межами України.

"Його любов до рідного міста і романтична, і практична, і нескінченна одночасно. — описують автори ставлення Ярославського до рідного міста. І приводять його показове висловлювання часів початку нинішньої пандемії, коли бізнесмен активно зайнявся боротьбою з коронавірусною напастю: "Треба не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину, – сказав почесний харків'янин про допомогу бізнесменів місту, – а засунути руку в кишеню до манжету і від душі дати грошей рідного регіону".

"Харківскі звістки" підкреслюють: "Ми обмежили наш список добрих справ Олександра Ярославського тільки найбільш публічними проектами і тільки Харківщиною, — уточнюють автори проекту.

ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова, на думку журналістів, виглядає так:

- $300 млн., вкладені Олександром Ярославським, для того, щоб Харків став приймаючим містом Євро-2012 (будівництво стадіону, аеропорту, першого в місті luxury-готелю та ін)

- "золота ера" харківського футбольного клубу "Металіст" (6 "бронз", "срібло", єврокубки);

- регбійний клуб "Олімп" - найтитулованіший в Україні, основа національної збірної;

- відродження Харківського тракторного заводу (ХТЗ);

- бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" ($1 млрд. інвестицій до 2033 р.)

- шлях харківського "Укрсиббанку", який завдяки Ярославському вийшов на національний рівень, а потім і на міжнародний складі BNP Paribas;

- успішний розвиток Міжнародного аеропорту "Харків", побудованого Ярославським до Євро-2012 (1,3 млн. пасажирів в 2019 р., прихід міжнародних авіаперевізників, європейське визнання);

- Kharkiv Palace Hotel 5* як нова архітектурна пам'ятка, прикраса пл. Свободи і центр ділового і культурного життя національного і міжнародного масштабу;

- системна підтримка харківських вузів;

- антиCOVIDные заходи, боротьба з пандемією: ПЛР-тести для України і Харкова, "штучне легке" для харківських лікарень, проднабори і аптечки харківським пенсіонерам, мобілізація харківського бізнес-спільноти.

Кожен з проектів Ярославського - внесок у розвиток Харкова, який робить місто краще, комфортніше, безпечніше, сучасніше. "Не словом, а ділом — у цьому весь Ярославський. "Якщо у тебе правильна ідея і правильна мета, ти обов'язково доб'єшся того, на що себе націлив", — наводять журналісти слова, сказані одного разу бізнесменом. І додають: "Правильність його цілей підтверджує життя".

Нагадаємо, що Харківська міськрада кілька тижнів тому присвоїв Олександру Ярославському звання "почесний громадянин Харкова".

Традиція такого суспільного визнання заслуг видатних харків'ян сягає своїм корінням у XIX століття. Серед почесних громадян "першого призову" в позаминулому столітті були Владислав Франківський, доктор медицини і засновник міської дитячої лікарні; Олександр Петров, харківський губернатор 1886-1895 роках; Леонард Гіршман, відомий лікар-офтальмолог. Всього 124 людини за час існування звання стали почесними громадянами міста. Одночасно почесними громадянами Харкова і Харківської обл. є 12 осіб, серед яких і Олександр Ярославський.

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