ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова: за що бізнесменові присвоєно звання "Почесний громадянин"

Міська газета "Харківські звістки" зібрала перелік найбільш відомих добрих справ, які зробив для міста його почесний громадянин, відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Найяскравіші і знакові сторінки останніх десятиліть історії Харкова пов'язані з іменем власника і президента групи DCH, який відомий далеко за межами України.

"Його любов до рідного міста і романтична, і практична, і нескінченна одночасно. — описують автори ставлення Ярославського до рідного міста. І приводять його показове висловлювання часів початку нинішньої пандемії, коли бізнесмен активно зайнявся боротьбою з коронавірусною напастю: "Треба не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину, – сказав почесний харків'янин про допомогу бізнесменів місту, – а засунути руку в кишеню до манжету і від душі дати грошей рідного регіону".

"Харківскі звістки" підкреслюють: "Ми обмежили наш список добрих справ Олександра Ярославського тільки найбільш публічними проектами і тільки Харківщиною, — уточнюють автори проекту.

ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова, на думку журналістів, виглядає так:

- $300 млн., вкладені Олександром Ярославським, для того, щоб Харків став приймаючим містом Євро-2012 (будівництво стадіону, аеропорту, першого в місті luxury-готелю та ін)

- "золота ера" харківського футбольного клубу "Металіст" (6 "бронз", "срібло", єврокубки);

- регбійний клуб "Олімп" - найтитулованіший в Україні, основа національної збірної;

- відродження Харківського тракторного заводу (ХТЗ);

- бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" ($1 млрд. інвестицій до 2033 р.)

- шлях харківського "Укрсиббанку", який завдяки Ярославському вийшов на національний рівень, а потім і на міжнародний складі BNP Paribas;

- успішний розвиток Міжнародного аеропорту "Харків", побудованого Ярославським до Євро-2012 (1,3 млн. пасажирів в 2019 р., прихід міжнародних авіаперевізників, європейське визнання);

- Kharkiv Palace Hotel 5* як нова архітектурна пам'ятка, прикраса пл. Свободи і центр ділового і культурного життя національного і міжнародного масштабу;

- системна підтримка харківських вузів;

- антиCOVIDные заходи, боротьба з пандемією: ПЛР-тести для України і Харкова, "штучне легке" для харківських лікарень, проднабори і аптечки харківським пенсіонерам, мобілізація харківського бізнес-спільноти.

Кожен з проектів Ярославського - внесок у розвиток Харкова, який робить місто краще, комфортніше, безпечніше, сучасніше. "Не словом, а ділом — у цьому весь Ярославський. "Якщо у тебе правильна ідея і правильна мета, ти обов'язково доб'єшся того, на що себе націлив", — наводять журналісти слова, сказані одного разу бізнесменом. І додають: "Правильність його цілей підтверджує життя".

Нагадаємо, що Харківська міськрада кілька тижнів тому присвоїв Олександру Ярославському звання "почесний громадянин Харкова".

Традиція такого суспільного визнання заслуг видатних харків'ян сягає своїм корінням у XIX століття. Серед почесних громадян "першого призову" в позаминулому столітті були Владислав Франківський, доктор медицини і засновник міської дитячої лікарні; Олександр Петров, харківський губернатор 1886-1895 роках; Леонард Гіршман, відомий лікар-офтальмолог. Всього 124 людини за час існування звання стали почесними громадянами міста. Одночасно почесними громадянами Харкова і Харківської обл. є 12 осіб, серед яких і Олександр Ярославський.