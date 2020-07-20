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  • Для мене важливо довести суспільству, що ДФС більше не втручається у бізнес, - Солодченко
20 липня 2020, понеділок, 17:29 434
Економіка 2020-07-21T10:45:06+03:00
Українські Новини
Для мене важливо довести суспільству, що ДФС більше не втручається у бізнес, - Солодченко

Для мене важливо довести суспільству, що ДФС більше не втручається у бізнес, - Солодченко

Надежда Комендантова
ДФС, Сергій Солодченко
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

В.о. голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко впевнений, що ДФС доведе суспільству, що податківці - це фахові спеціалісти, які лише борються з економічними злочинами, а не втручаються в діяльність бізнесу, як це було раніше.

Про це він заявив в інтерв’ю ресурсу Детектив Інфо.

“Якщо я зможу донести до суспільства, що податковий міліціонер - це фаховий спеціаліст, який відпрацьовує економічні злочини, не втручаючись в діяльність іншого суб’єкта господарювання, - це буде велика справа”, - наголосив Сергій Солодченко.

Він зазначив, що нині ДФС кардинально відрізняється від тієї служби, яка була раніше.

“ДФС 2014 року і нині - це дві протилежні служби. Назва може та сама, але зараз - це орган, який працює не для себе, а налаштований на роботу з бізнесом”, - впевнений Сергій Солодченко.

За його словами, всі минулі роки податкова міліція дискредитувала себе в очах суспільства, тиснучи на бізнес, влаштовуючи так звані “маски-шоу”, блокуючи рахунки підприємств.

“Наразі я заборонив це робити: вилучати у підприємств продукцію, оборотні кошти, жорсткі диски, блокувати рахунки підприємства, якщо у нього немає боргу перед державою. Тобто є багато напрацювань, щоб  бізнес не відчував зовнішнього впливу на його господарську діяльність”, - зазначив в.о. голови ДФС.

Він нагадав, що останнім часом відбулося оновлення всього керівного складу ДФС, а також змінено підходи у спілкуванні податківців з бізнесом.

“Я поміняв всіх керівників податкової міліції. Ми відійшли від корупційного спілкування з чорним бізнесом, залишилось позаду негативне спілкування з легальним бізнесом”, - наголосив він.

В.о. ДФС додав, що наразі представники бізнесу під час зустрічей з податківцями відзначають відсутність тиску з боку податкової.

“Коли ми проводимо зустрічі з бізнесом, багато хто говорить, що не розуміють чи працюємо ми зараз, чи ні. Це дуже позитивна річ. Якщо ми працюватимемо правильно, то нас ніхто не буде помічати”, - вважає Сергій Солодченко.

При цьому він зазначив, що ДФС наразі досить активно працює в напрямку розслідування економічних злочинів, в том числі пов’язаних з незаконним обігом алкоголю та тютюну.

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