підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС
20 липня 2020, понеділок, 16:01 501
Політика 2020-07-20T16:30:01+03:00
Українські Новини
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС

Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС

Елизавета Кесельман
мвс, справа Шеремета
Яна Дугарь Фото: Радіо Свобода
Яна Дугарь Фото: Радіо Свобода

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугаров на сьогодні не має алібі, яке б підтверджувало її неучасть у цьому злочині. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті МВС України в понеділок.

"У ЗМІ поширюється інформація, що у підозрюваної нібито є алібі, яке підтверджує її неучасть у вбивстві в якості особи, яка проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автомобілем журналіста. Однак слідство має ряд доказів, які підтверджують співучасть Дугарь в цьому злочині", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в матеріалах справи є записи відеокамер з відповідними висновками експерта, записи телефонних розмов з фоноскопічною експертизою, практичний посібник з ведення розвідувальних дій, вилучений у підозрюваної, доведені факти підроблення нею свого підпису.

У МВС також вказують, що адвокати Дугарь навели докази, які в подальшому були спростовані, як то - виконана з порушеннями рецензія-спростування на висновки експерта, неправдива інформація про можливості Дугарь залишати військову частину, в якій вона проходила службу.

Згідно з повідомленням, "сумнівними" є свідоцтва чотирьох знайомих підозрюваної.

"Ці 4 особи впевнено пам'ятають, що 15-18 липня 2016 року Дугарь перебувала в госпіталі Покровська. Разом з тим, 47 опитаних слідством осіб, які проходили службу в цьому госпіталі, цього не підтвердили. Ще 101 особа, яка перебувала в госпіталі на лікуванні, не пам'ятають медсестру на ім'я Яна. У той же час, документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише в чотирьох операціях 1-7 липня 2016 року. Записів по інших днях по Дугарь відсутні", - підкреслюють в МВС.

Керівництво військової частини, де проходить службу Дугарь, так і дало правову оцінку її вчинкам як військовослужбовця, дисциплінарні висновки не зроблено. "Підозрювана схильна до обману, приховування деяких обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі в злочині необхідно ставити під сумнів", - вказується в повідомленні.

Слідство також нагадує, що Дугарь відмовилася від проведення слідчих і процесуальних дій, зокрема, від надання зразків почерку, від проходження судово-психіатричної експертизи, від проходження поліграфа, від дачі показів у якості підозрюваної.

Як повідомлялося, на сьогодні підозрюваної Яні Дугарь судом обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Більше новин про: мвс справа Шеремета

У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу
Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину
Новини
НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського і Порошенка 16:14
У ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу 16:14
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна ідентифікувала тіло військового медика, передане бойовиками 15:57
Дії НАБУ в ДСА України: Холоднюк заявляє, що підозру йому ніхто не вручав 15:50
більше новин
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників 09:30
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Приватизація обленерго з введеними RAB-тарифами буде великою перемогою для всієї України, - заступник голови Фонду Держмайна Єлейко 15:01
У Мартиненка заявили, що судді ВАКС погрожували адвокатам і обвинуваченим 14:31
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кличко 13:37
У підстанції "швидкої" в Бердянську спалах коронавірусу: захворіли десять медиків 17:42
"Слузі народу" Третьяковій не вистачає 35 тисяч гривень зарплати 23:39
більше новин
НАБУ і САП прийшли з обшуками в офіси "Укравтодору" у Києві та Львові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok