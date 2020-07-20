Щоб приватизувати активи державних обленерго за ринковою ціною потрібна визначеність з RAB-тарифом. Це дозволить уникнути дисконтування цін активів. Про це інтерв'ю 112 розповів Тарас Єлейко, заступник голови Фонду держмайна.

Єлейко стверджує, що приватизація державних пакетів акцій обленерго буде проходити тоді, коли буде чітко визначено введення RAB-тарифів. Тільки за цієї умови можуть бути конкурентні ринкові торги.

"Без RAB історія показує, що коло інвесторів, зацікавлених входити в обленерго, буде досить обмеженим. А наше завдання - все-таки провести конкурентну, прозору приватизацію, що без RAB буде маловірогідно. Ми хочемо, щоб приватизація була синхронізована з введенням RAB, і тоді це дійсно буде велика, гарна перемога для всієї України", - зазначає Єлейко.

Заступник голови Фонду Держмайна зазначає, що без прийняття RAB-тарифу держактиви будуть приватизовані з дисконтом, що призведе до зниження їх ціни: "Інвестори мають особливість: коли вони мають зону невизначеності, вони її закладають у ціну, і це завжди дисконт. Потрібна визначеність з RAB, і тоді буде чітко сформована абсолютно ринкова ціна за кожен пакет цих обленерго. Найгірше, що ми можемо зробити, - оголосити аукціон, поки є зона невизначеності, оскільки це призведе до дисконтування цін активів", - переконаний Тарас Єлейко.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку економіки, Міністерство енергетики учасники ринку електроенергії заявили, що пропонована НКРЕКП методологія впровадження RAB-тарифу викликає сумніви. Міністерство розвитку економіки звернулося до регулятора з проханням надати детальні розрахунки запропонованої моделі переходу на новий тариф. Зокрема, розрахунки стосовно поділ баз активів обленерго, нарахування різних ставок повернення інвестицій: 1% на "стару" базу та 15% на нову базу. А також рішення про повернення інвестованих коштів на 3 рік після вкладу.

Учасники ринку надали свої рекомендації. Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, які успішно впровадили RAB-тариф. А саме – не розділяти базу активів на "стару" і "нову" і нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.