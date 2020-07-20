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20 липня 2020, понеділок, 12:29 366 Фото
Політика 2020-07-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
"Маски-шоу на Миколаївщині", - "Наш край" заявив про тиск влади на політичних опонентів

"Маски-шоу на Миколаївщині", - "Наш край" заявив про тиск влади на політичних опонентів

Тетяна Зотова
Наш край, ДПСУ, Обшуки, Миколаїв, Крмишкін
Обшук. Фото:
Обшук. Фото: "ПК"

Обшук у голови Миколаївської обласної організації партії "Наш край" політичний тиск на опонентів. Про це йдеться у заяві партії, опублікованій на її офіційному сайті.

У заяві повідомляється, що на Миколаївщині сьогодні податківці, зібрані з різних областей, влаштували маски-шоу у приміщеннях, що належать голові обласної організації партії "Наш край", депутату облради Юрію Кормишкіну.

"Юрій Кормишкін тривалий час перебуває в опозиції до голови Миколаївської ОДА Стадника. Судячи з усього, нерви підвели очільника області, що змусило його вдатися до обшуків.  Це політичний тиск на опонентів у чистому вигляді. Влада повністю опанувала методи політичної боротьби своїх попередників: поодинокі випадки на початках переросли у систему. Щоправда, попередникам це не допомогло, а навпаки - наблизило їхнє розставання з владою. Те саме буде і з чинною владою, якщо вона продовжуватиме у дусі попередників", - зазначають у "Нашому краї".

У партії нагадали, що це вже вп’яте проводяться обшуки у Кормишкіна за останні 5 років.

"Не встигла Верховна Рада офіційно призначити дату місцевих виборів на 25 жовтня, як представники влади на місцях "відреагували". Не маючи інших аргументів, влада вкотре вдається до силового тиску на політичних опонентів. За останні 5 років це вже п’яті обшуки Юрія Анатолійовича. Їх використовувала попередня влада, сподіваючись у такий спосіб змусити змінити позицію голову Миколаївської обласної організації партії "Наш край". Раніше проведені обшуки закінчилися нічим", - відзначають у партії "Наш край".

Партія звернулася до Президента та керівництва ДПСУ.

"Наш край" вимагає припинити політичний тиск на представників партії та очікує реакції від Президента Володимира Зеленського щодо переслідування опонентів влади і від керівництва Державної податкової служби України щодо дій її співробітників", - підсумовується у заяві "Нашого краю".

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