Відомий медіаменеджер і телеведучий повернувся в ефір після 15-річної перерви

У вітчизняний телевізійний ефір найближчим часом повернеться один з корифеїв незалежного вітчизняного телемовлення Микола Канішевський. Про це журналіст, телеведучий і медіаменеджер повідомив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Втім повертається Канішевський у телебачення після майже 15-річної перерви не в політичну журналістику, а в інший напрямок, соціальний. Як він сам зазначив у замітці в соцмережі, героями його програм будуть люди "поважного віку". При цьому, Микола Дмитрович підкреслив, що слово "пенсіонери" він категорично виключає з лексикону своєї програми. Героями його авторських випусків стануть люди з абсолютно різних соціальних верств і представники різних професій. На даний момент записано кілька "пілотних" випусків. Оператором-постановником виступив давній друг і соратник Миколи Канишевского Руслан Ткаченко. А замовником даного проекту є телеканал ЭкоТВ.

Микола Канішевський став відомим в середині 90-х років минулого століття як один із засновників і керівників перших незалежних і недержавних телестудій. Пропрацювавши на журналістських посадах у структурі Держтелерадіо України, він створив і очолив телепрограму "Вікна", яка пізніше трансформувалася в однойменне телевізійне агентство, що виробляло випуски новин та інформаційно-аналітичні програми для телеканалів "Інтер", ICTV і ТЕТ. На посаді першого віце-президента він керував інформаційним мовленням на Першому Національному телеканалі ДержТБ. Саме Канішевский був автором ідеї створення телепрограми "Погода з Русланою Писанкою" - популярного синоптичного випуску, який трансформував банальний щоденний прогноз погоди в невелике телешоу. І саме з команди Телеагентства "Вікна", керованого Канішевським, вийшли десятки репортерів і операторів, які сьогодні займають провідні позиції у вітчизняному телебаченні і кіновиробництві.

В 1998 році Микола Канішевський став переможцем другої загальнонаціональної програми "Людина року-97" в номінації "Журналіст року". А вже в наступному році перемогу в цій програмі святкували "Вісті тижня" в номінації "Телепрограма року". У 1999 році Канішевський переміг у конкурсі українських телевізійників "Золота ера" і став володарем вищої телевізійної нагороди - бронзової статуетки "Золота ера українського телебачення".

І ось - повернення метра телебачення на блакитний екран. Яким воно буде, ми побачимо і оцінимо найближчим часом. Автор і ведучий пообіцяв, що будуть сюрпризи і несподіванки. Проте з упевненістю можна сказати: в кінці кожної програми ми знову почуємо його знаменитий вислів: "Шануймося!".