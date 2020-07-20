Суд Барселони двічі підтвердив законність іспанських інвестицій Степана Черновецького

1 липня 2020 року Апеляційний суд Барселони остаточно підтвердив рішення про припинення попереднього розслідування щодо Степана Черновецького, українського бізнесмена та засновника Chernovetskyi Investment Group.

Мова йде про попереднє розслідування щодо можливого відмивання грошей, яке велося іспанською прокуратурою з 2014 року та було припинено рішенням місцевого суду в жовтні 2019-го.

"Апеляційний суд Барселони відхилив апеляцію прокуратури, залишивши в силі рішення суду першої інстанції, та остаточно припинив справу. Таким чином, суди вдруге підтвердили законність інвестицій Степана Черновецького в Іспанію та його бізнесу в країні", – відзначають іспанські адвокати Степана Черновецького з юридичної фірми Martell Abogados.

Вони підкреслювали, що іспанські прокуратура і суд тривалий час зберігали режим секретності у справі та не давали стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами слідства. Тим не менш, сторона захисту за власною ініціативою надала суду аудиторські та юридичні звіти про законність походження коштів, інвестованих в Іспанію.

"Мені було принципово відновити справедливість. Я витратив багато часу і зусиль для цього, і рішення апеляційного суду ставить крапку в цьому питанні. Я радий, що ми нарешті можемо зосередитися на бізнесі і розвитку, а не на захисті від необґрунтованих звинувачень", – заявив Степан Черновецький.

Степан Черновецький — український бізнесмен, інвестор, засновник Chernovetskyi Investment Group (CIG), який почав свою кар'єру в Правекс Банку, проданого в 2008 році італійській групі Intesa Sanpaolo.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) – одна з найбільших інвестиційних компаній у Східній Європі, заснована у 2013 році, з інвестиційним потенціалом понад $100 млн. До портфеля фонду входять українські ІТ-компанії Softcube і Zakaz.ua. Остання стала учасником всесвітньо відомого акселератора Techstars у Бостоні. У 2015 році CIG інвестувала $1 млн. у платформу для дітей KIDOZ (Ізраїль) і $1 млн. – у міжнародний сервіс з продажу автобусних квитків Busfor. У 2017 році було зроблено інвестиції в індійський проект із доставлення готових страв InnerChef, а також у компанію Kray Technologies, виробника комерційних дронів для агрокомпаній.