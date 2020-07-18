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  • НАБУ і ВАКС справою проти Бахматюка підривають фундаментальні принципи права та руйнують засади судочинства в Україні, - заява Харківської правозахисної групи
18 липня 2020, субота, 11:00 360
Політика 2020-07-18T11:00:01+03:00
Українські Новини
НАБУ і ВАКС справою проти Бахматюка підривають фундаментальні принципи права та руйнують засади судочинства в

НАБУ і ВАКС справою проти Бахматюка підривають фундаментальні принципи права та руйнують засади судочинства в Україні, - заява Харківської правозахисної групи

Николай Полищук
Олег Бахматюк, НАБУ, САП, ВАКС
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба

Національне антикорупційне бюро України та Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду неправомірно сприяють поновленню кримінального провадження, виявляють очевидну заангажованість та грубо порушують вимоги Кримінального процесуального кодексу України, чим підривають фундаментальні принципи права та руйнують засади судочинства в Україні. Про це йдеться у відкритій заяві Харківської правозахисної групи  до голови Апеляційної палати ВАКС та директора НАБУ Ситника.

Харківська правозахисна група заявляє, що ухвала Печерського районного суду м. Києва, яка визнала відновлення вже закритої за відсутністю складу злочину справи проти колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка, не може бути оскаржена НАБУ, яке не було учасником даного провадження. Правозахисники закликають керівництво Національного антикорупційного бюро та суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду припинити порушення закону, яким є невиконання остаточного рішення суду.

“Такі дії підривають засади судочинства в Україні і фундаментальні принципи права. Розглядати та переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право тільки суб’єкт оскарження. Дії НАБУ і ВАКС суперечать принципу правової визначеності, - йдеться у заяві правозахисників. -  Ми уважно стежимо за діями державних органів у вказаному кримінальному провадженні і будемо аналізувати їх та інформувати суспільство в разі виявлення порушень прав людини, принципів права та чинного законодавства України”.

Правозахисники заявляють, що розглядати та переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право тільки суб’єкт оскарження. Тож дії НАБУ і ВАКС є незаконними і суперечать принципу правової визначеності.

Раніше Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення, яким скасував незаконну постанову ексзаступника генпрокурора Віталія Каська про порушення кримінальної справи проти власника агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка. Рішення суду є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, однак НАБУ і САП відмовились його виконувати.

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