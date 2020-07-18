ВАКС не має права розглядати апеляцію НАБУ і САП по справі Бахматюка - провідні кримінальні юристи

Провідні фахівці у сфері права стверджують, що у суддів ВАКС ще лишилася можливість зупинити накопичення помилок і беззаконня в справі проти Олега Бахматюка, пише УНІАН за матеріалами опитувань провідних юристів. Апеляційна палата ВАКС не має права розглядати і задовольняти скаргу НАБУ і САП на рішення Печерського суду про закриття справи VAB банку.

“Деловая столица” опублікувала коментарі провідних фахівців в області права щодо резонансної справи проти Олега Бахматюка. Нагадаємо, що Печерський районний суд м.Києва визнав відновлення цієї справи VAB банку заступником генпрокурора Віталієм Каськом незаконним, Генпрокуратура скасувала цю постанову. Однак НАБУ і САП відмовились її виконувати і направили апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС.

Інститут держави та права імені В.М. Корецького Національної академії наук України дав офіційний висновок по цій справі: службові особи ПАТ «ВіЕйБіБанк» та НБУ діяли виключно в межах норм законодавства, чинних на той період, постанова слідчого про закриття кримінального провадження вважається офіційним остаточним рішенням, прийнятим від імені держави Україна відносно даних фактів. Це рішення має обов’язковий характер та його зобов’язані виконувати державні органи України, їх посадові та службові особи. НАБУ і САП взагалі не є стороною в цьому провадженні і не можуть подавати апеляції.

Старший партнер Адвокатського об'єднання «Тимошенко і партнери» Володимир Тимошенко зазначає, що неодноразове закриття/відкриття кримінального провадження та його відновлення є порушенням загальних стандартів прав людини. “Ключовим для розуміння суті порушення є незаконність самої постанови Каська”, - пише Тимошенко. “Оскільки ухвала слідчого судді Підпалого винесена цілком законно, апеляційна палата ВАКСУ не має право приймати до апеляційного розгляду з порушенням підсудності. Вихід за ці межі підсудності ВАКС, які в даному випадку є безсумнівними, суперечить загальним засадам кримінального провадження і вимогам ст. 6 ЄКПЛ (право особи на справедливий суд)”, - зазначив юрист.

Адвокат Євген Солодко з юридичної фірми “Sayenko Kharenko” також вважає, що безконтрольне відкриття та закриття кримінального провадження - безпосереднє порушення загальних стандартів прав людини, що визначають «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод», «Хартія основних прав Європейського Союзу», та «Конвенція про виконання Шенгенської угоди». Солодко зауважує, що підсудність визначена правильно. Така скарга дійсно має подаватися до Печерського районного суду м. Києва та розглядатися його слідчим суддею. Тим паче, враховуючи незаконність постанови прокурора Каська, де-юре НАБУ ніколи і не мало здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні. Оскарження ж відповідної ухвали Печерського суду взагалі не передбачено законом. “На мою думку, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду вийшли за межі своїх повноважень, прийнявши рішення про прийняття у провадження апеляційних скарг сторони працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. За результатом встановлення відповідних обставин, уповноважені особи, що здійснили відповідне порушення можуть бути притягнутими до дисциплінарної або кримінальної відповідальності”, - резюмує Солодко.

Старший партнер FCLEX юрист Юрій Іващенко також заявляє, що рішення суду про закриття справи було законним, бо це є повноваженням саме Печерського районного суду, оскільки оскаржуються дії саме генерального прокурора - не як процесуального керівника у провадженні, а як особи, яка має за законом за статусом скасовувати незаконні постанови, які раніше були ухвалені підлеглими прокурорами. “Це ключова помилка, якої припускаються прокурори САП і уповноважена особа НАБУ, які звернулися з апеляційною скаргою, оскільки вони неправильно визначили суть правовідносин, - коментує юрист. - Ця ухвала взагалі не може бути оскаржена в апеляційному порядку”. В ситуації, коли суд все ж прийняв до розгляду таку скаргу, він має відмовити в розгляді її під час засідання і повернути її заявникам, таким чином виправивши помилку.

Президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош заявляє, що оскільки ухвала суду винесена після початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчим суддею Печерського районного суду, відтак, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не мають права розглядати апеляційну скаргу на ухвалу від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к, оскільки апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва повинні подаватися до Київського апеляційного суду. “Сподіваюсь, що саме суд, здійснюючи правосуддя, зробить правильні висновки та не допустить порушення закону, адже саме це на суд, в тому числі Вищий антикорупційний суд, покладалось суспільством при його створенні та взагалі реформування судової системи”, - коментує Зоя Ярош.

Справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.