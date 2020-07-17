Іноземці не повинні втручатися в реформу судової системи України, у нас незалежна держава, — юрист

Анонсована головою виконкому Національної ради реформ Міхаелом Саакашвілі кардинальна судова реформа не зможе виправити ситуацію в українських судах, оскільки вона має на меті встановити зовнішній контроль над судовою системою України. Таку думку висловив ексзаступник генерального прокурора України Олексій Баганець.

"Судову систему у нас так засмикали цими реформами за останні десять років, що там уже суддів справжніх майже не залишилося. Я не підтримую чергові спроби щось реформувати, тим більше, я уявляю, які пропозиції будуть у Міхаела Саакашвілі. Він вже заявив, що у судах мають працювати іноземці на посадах суддів і т. д. Я, громадянин України, цього категорично не підтримую. Вони не знають нашого законодавства, і взагалі іноземці не повинні працювати в судовій системі України, у нас незалежна держава", - заявив він.

Колишній заступник генпрокурора вважає, що західні структури не хочуть реформ, а просто хочуть отримати контроль над українською судовою системою. Звідси їх бажання відбирати суддів в Україні.

"Вони почали цей процес в 2014 році за Петра Порошенка і активно продовжують при нинішньому президенті Володимирі Зеленском... Іноземці будуть підбирати суддів - не спеціалістів, не патріотів, а будуть брати тих, хто буде їх слухатися.

У нас є приклад антикорупційного бюро та антикорупційної прокуратури, які вони створювали "під себе" і якими вони фактично керували ці останні 5 років - так нехай відзвітують, яких вони досягли успіхів. Скільки грошей було витрачено на утримання антикорупційних органів! У минулому році судами України було винесено 10 обвинувальних вироків по справах, які розслідувалися НАБУ і САП. Всього 10 корупціонерів притягнуто до відповідальності, при цьому серед них немає нікого з вищих посадових осіб держави. Ось вам і результат "реформи". Точно так само у нас створили Вищий антикорупційний суд, який взагалі суперечить Конституції України, в якій чітко записано, що не можна створювати будь-які надзвичайні або особливі суди. Цей суд ніяк не додав результативності НАБУ і САП, і, я вважаю, і не додасть. Однак нам фактично нав'язали ці органи, змусили фінансувати з державного бюджету", - зазначив юрист.

Він вважає, що кінцева мета нової судової реформи – зробити з України залежну держава. Саме тому її підтримують різноманітні грантові активісти.

"Ми бачимо намір зробити з України залежну держава, якийсь протекторат, щоб Україна була позбавлена незалежності, суб'єктності, щоб це була держава, звідки вивезено всі ресурси... Тому я вкрай негативно ставлюся до діяльності "активістів", які фінансуються за рахунок закордонних країн і міжнародних фондів", - зазначив він.

Він навіть передрікає "бунт" в Україні проти засилля структур бізнесмена Джорджа Сороса.

"Я переконаний, що рано чи пізно українці схаменуться і цю політику поламають. Деякі держави намагалися проводити подібну політику, але потім переломили ситуацію. Та ж Угорщина - у них були представники Сороса в усіх органах державної влади, а закінчилося тим, що був прийнятий закон, який заборонив представникам міжнародних фондів брати участь в управлінні державними справами, і це було правильно зроблено", - заявив він.

На його думку, реформи повинні проводити українці в інтересах української держави і в інтересах українського народу, а не іноземці.

"Нам потрібно приймати такі закони, які допоможуть вийти з тієї кризової ситуації, в якій ми опинилися. І мова не йде про закони, які нам нав'язують іноземці з-за закордону. Я проти рад нічого не маю, але я проти того, щоб іноземці нами керували. Вони переслідують свої інтереси, а не наші", - переконаний юрист.