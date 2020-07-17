Саакашвілі некомпетентний у питанні судової реформи, — юрист

Голова виконкому Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі анонсував проведення в Україні чергової кардинальної судової реформи. Адвокат Ростислав Кравець вважає, що Україні ні в якому разі не можна погоджуватися на ті пропозиції, які озвучує Саакашвілі і грантові активісти.

"Ініціативи Саакашвілі і озвученні ним тези говорять про те, що він абсолютно некомпетентний у цьому питанні. Він не розуміє, в якому стані після попередньої реформи перебувати судова система, що їй необхідно. А необхідно, в першу чергу, саме відновити судову систему, а не намагатися проводити якісь чергові кваліфоцінювання, перепризначення, атестації для суддів. Зараз потрібно запустити судову систему, призначивши на посади тих суддів, які вже пройшли всі етапи. На сьогоднішній момент, буквально нещодавно я отримав відповідь від Вищої кваліфкомісії суддів, у 226 суддів закінчилися п'ятирічні повноваження і вони зависли в повітрі, близько 840 кандидатів на посаду судді пройшли всі конкурси, всі процедури і у зв'язку з ліквідацією ВККС чекають своїх призначень. На це були витрачені сотні мільйонів гривень. Крім того, існує ще величезна кількість суддів, близько 400, чиї кандидатури лежать на підписі у президента. Тому, на мій погляд, першим етапом судової реформи має бути призначення тих суддів, які вже пройшли всі етапи. Для того, щоб дати можливість запрацювати судовій системі", - переконаний юрист.

Він також вважає, що звинувачення суддів в корупції та незаконному збагаченні, носять переважно популістський характер.

"Це дуже зручно говорити. Крім того, на подібні програми "боротьби з корупцією" міжнародні інституції виділяють фінанси. Тому з метою отримання цих грошей, різні фонди - Центр протидії корупції та інші організації активістів, просто штучно створюють проблему", - вважає адвокат.

"Саакашвілі і всі інші переслідують єдину мету - отримання нових фінансів для продовження своєї діяльності. Ми побачили за 5 років, що, фактично, вони нічого не зробили, їх діяльність призвела лише до повного колапсу судової системи, але при цьому особистий добробут цих активістів досить сильно змінився в кращу сторону. Ми бачимо, що вони ніде не працюють, нічим не займаються, але 5-тий рік досить успішно живуть, купують нерухомість", - нагадав він.

Він також категорично не згоден з пропозицією, що відбором суддів в Україні повинні займатися іноземці.

"Будь-яка людина, який озвучує подібні ідеї, вже вчиняє злочин, державну зраду. В Україні влада поділяється на три гілки - це законодавча, виконавча, судова – жодну з влад Конституція України не дозволяє делегувати іноземцям. Ми ж не просимо у іноземців сформувати Кабінет міністрів, Верховну Раду, але чомусь допускаємо іноземців до формування окремої гілки влади – судової", - обурений адвокат.

"Ми бачили на прикладі Вищого антикорупційного суду, що його створювали люди які не знаю ні українських законів, ні української мови. Що вони можуть створити? Вся робота цих іноземців зводиться до того, що вони легалізують побажання тих же "активістів", тієї ж Адміністрації президента. Створюється лояльний певним колам, часто низкопрофессиональный суддівський корпус.. Вся їх діяльність за попередні 5 років в питанні проведення судової реформи свідчить про те, що мета була отримати контроль над українською судовою системою, над суддями, призначити людей, які б віддані іноземним урядам, а не Україні і Конституції", - вважає Кравець.

Він вважає, що на сьогоднішній момент Україна здатна самостійно відновити судову гілку влади, ліквідувати дефіцит суддів у регіонах, без втручання будь-яких активістів та іноземних експертів.

"В першу чергу необхідно усунути від реформування всіх тих, хто їм вже займався, ні в якому разі не допускати ніякі грантові організації. І протягом півроку українська судова система здатна відновитися шляхом призначення суддів, які вже пройшли всі етапи оцінювання та кваліфікації", - переконаний Кравець.