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17 липня 2020, пʼятниця, 17:22 162 Відео
Події 2020-07-17T17:45:02+03:00
Українські Новини
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ

Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ

Петро Стуженко
Рейдерство, Ірина Варагаш, Еконія, Малятко

Власниця компанії "Еконія" та засновниця торговоъ марки (ТМ) "Малятко" Ірина Варагаш звернулась до Президента України, генерального прокурора і Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу внаслідок рейдерських атак, які розпочалися 9 липня.

Про це повідомило інтернет-видання Цензор.net.

"Це третя спроба рейдерів відібрати бізнес, який я заснувала 20 років тому, проти мене фабрикують справи, залякують", - заявила власниця "Еконії". Історія рейдерства розпочалась після придбання майнового комплексу збанкрутілої меблевої фабрики у м. Золотоноша Черкаської області: "Про рейдерів, зокрема, Анатолія Тітова, я довідалась після того як у 2008 році придбала майно фабрики – зруйновані будівлі на двох гектарах землі. За рік ми збудували там сучасне підприємство з виробництва дитячого харчування та води під брендом "Малятко". Наступного, 2010 року Тітов здійснив першу спробу рейдерства – вночі на підприємство зайшли озброєні люди, але ми відстояли завод", - розповіла Варагаш.

Пізніше з’явилась заява до правоохоронних органів від громадянина Руслана Курілова, він стверджував, нібито за наказом Варагаш, його викрали у 2012 році. У справі про "викрадення", яка триває з 2017 року, власницю підприємства допитали один раз як свідка - цей статус не дозволяє навіть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, однак поліція публічно вже заявила про начебто причетність підприємниці. А 9 липня поліція увірвалась в офіс "Еконії", до будинку Варагаш, вилучила техніку, пошкодила майно, залякала співробітників з метою виявити "докази" у справі про "викрадення".

Власниця "Еконії" задається риторичними питаннями: "Який сенс у так званому "викраденні" безробітного Руслана Курілова через 4 роки після придбання майнового комплексу у Золотоноші? І що я могла би навіть теоретично вимагати від нього – Курілов ніколи не мав відношення до цього майна, більше того, був обвинуваченим у кримінальному провадженні про вбивство. Може на нього тиснуть, щоб отримати неправдиві звинувачення проти мене?"

Про заангажованість поліції, на думку Варагаш, свідчить і факт, що кримінальну справу проти рейдерів "Еконії" повернули з Головного слідчого управління Національної поліції до Золотоноші та просто закрили.

"За кілька днів останнього рейдерства ми отримали збитки на понад 1,2 млн гривень: призупинили відвантаження продукції та частково – фінансово-господарську діяльність, компанія недоотримає прибутки, а бюджет  недорахується податків більш як на 4 млн гривень", - розповіла Варагаш. Непокоять репутаційні ризики, що зазнає бізнес, та катастрофічне погіршення інвестклімату в країні.

15 липня ситуацію навколо компанії розглянули на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила під час засідання, що справа перебуває на контролі у прокуратурі та найближчим часом буде надана належна відповідь.

 

Довідка

Ірина Варагаш з чоловіком створила сімейний бізнес з виробництва води "Малятко" у 1996 році. Компанія отримала назву "Еконія" в 2008 році, вона займає лідируючі позиції на ринку, експортує продукцію до країн Європейського Союзу, Білорусі, Молдови, Саудівської Аравії тощо.

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