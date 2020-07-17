20.07.20 14:30 Прес-конференція: "Правда про ситуацію навколо Окружного адмінсуду Києва – боротьба з корупцією чи тиск на судову гілку влади?"

20 липня 2020 року, о 14:30 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Правда про ситуацію навколо Окружного адмінсуду Києва – боротьба з корупцією чи тиск на судову гілку влади?" Під час події будуть озвучені факти, що свідчать про неправомірність дій посадовців Офісу генпрокурора та наявність політичного підґрунтя у звинуваченнях, які лунають на адресу суду. Учасники: адвокати Андрій Заєць та Юрій Глотов. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.