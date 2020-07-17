20.07.20 14:30 Прес-конференція: "Правда про ситуацію навколо Окружного адмінсуду Києва – боротьба з корупцією чи тиск на судову гілку влади?"

20.07.20 14:30 Прес-конференція: "Правда про ситуацію навколо Окружного адмінсуду Києва – боротьба з корупцією

20 липня 2020 року, о 14:30 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Правда про ситуацію навколо Окружного адмінсуду Києва – боротьба з корупцією чи тиск на судову гілку влади?"

Під час події будуть озвучені факти, що свідчать про неправомірність дій посадовців Офісу генпрокурора та наявність політичного підґрунтя у звинуваченнях, які лунають на адресу суду.

Учасники: адвокати Андрій Заєць та Юрій Глотов.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.