"Наш край" замість "Слуги народу": у Підгороднему на Дніпропетровщині новий секретар міськради

Підгородненська міська рада Дніпропетровської області замість представника політичної партії "Слуга народу" обрала новим секретарем Віталія Маласая від партії "Наш край".

Про це повідомив веб-сайт Вісті Придніпров'я.

Новообраний секретар Підгородненської міськради Віталій Маласай зазначив, що громада міста заслуговує на кваліфіковане керівництво та справжніх професіоналів при владі.

"Деякі люди нехтують довірою земляків, а тому дуже швидко втрачають підтримку. Ми в свою чергу не боїмося відповідальності і нас не лякають жодні труднощі. Ми й надалі будемо зосереджувати зусилля, досвід та знання на вирішенні гострих проблем нашої громади, які, на превеликий жаль, роками відкладалися у довгий ящик", - наголосив Маласай.

Як повідомлялось раніше, "Наш край" у Підгороднему отримав 2-е місце на виборах в грудні 2019 року з мінімальним відривом від "Блоку Юлії Тимошенко" (БЮТ) в 0,38% голосів.