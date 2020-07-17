"Дау. Дегенерація" Хржановського став кращим фільмом першої половини року за версією німецьких та австрійських кінокритиків

"Дау. Дегенерація" Хржановського став кращим фільмом першої половини року за версією німецьких та австрійських

Фільм "Дау. Дегенерація" режисерів Іллі Хржановського та Іллі Пермякова очолив рейтинг кращих фільмів першої половини 2020 року. Рейтинг був опублікований у німецькому журналі Film plus Kritik, який об’єднує провідних кінокритиків Німеччини та Австрії.

На другому місці – стрічка "Маленькі жінки" Грети Гервіг, на третьому – фільм "1917" Сема Мендеса.

В травні британське видання The Guardian опублікувало аналогічний список. До нього увійшов фільм "Дау. Наташа" Іллі Хржановського і Катерини Ертель.

Як відомо, світова прем’єра фільму "Дау. Дегенерація» відбулась в лютому 2020 року на Берлінському кінофестивалі – фільм був показаний в програмі Berlinale Special. Критики визнали його найкращим серед "Дуже добрих фільмів". Стрічка посіла перше місце за набраними балами серед усіх представлених на фестивалі.