Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка

НАБУ та САП не наділені правом оскаржувати ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва щодо скасування постанови про поновлення кримінального провадження проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка

Про це йдеться у висновку Ради науково-правових експертиз при Інституті держави та права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, який є у розпорядженні "ДС".

Зокрема мова йде про науково-правову експертизу щодо тлумачення кримінального процесуального законодавства України, проведеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" на запит Адвокатського об’єднання «Юридична компанія "КАПІТАЛ"».

Експерту інституту ім. Корецького було поставлено два запитання. Перше стосувалося того, чи має повноваження Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядати та приймати рішення по суті апеляційних скарг Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к.

"Враховуючи, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к згідно ч.З ст.307 КПК України не підлягає оскарженню, а також що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура як органи, включаючи їх посадових і службових осіб, не є суб’єктами правовідносин правового спору, який розглядався в межах розгляду справи № 757/22567/20-к, то НАБУ і САП не наділені правом оскаржувати ухвалу слідчого судді Печерського райсуду до будь-якої апеляційної судової інстанції, в тому числі і до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду".

Більш того, експерт інституту М.І. Сірий зауважив, що "Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не має повноваження розглядати та приймати рішення по суті апеляційних скарг НАБУ та САП на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к".

Як писала "ДС", 8 липня під час засідання антикорупційного засідання Верховної Ради щодо справи, повʼязаної із VAB Банком, представники НАБУ та САП відмовилися виконувати ухвалу Печерського райсуду, зазначивши, що подали апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, у червні Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким скасував незаконну постанову колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська про відкриття кримінального провадження стосовно власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. У рішенні суду йдеться про постанову, що забороняє поновлення кримінальної справи про рефінансування VAB Банку, яке було закрито через відсутність складу злочину.

25 червня Офіс генерального прокурора виконав рішення Печерського райсуду і скасував постанову про відновлення кримінального провадження проти Бахматюка у справі рефінансування VAB банку.

Крапку в цій справі мала б поставити Спеціалізована антикорупційна прокуратура, очолювана Назаром Холодницким. Разом з тим за станом на 17 липня САП це рішення не виконала. Крім того, Національне антикорупційне бюро України, очолюване викритим у корупції Артемом Ситником, також відмовилося виконати зазначене вище рішення Печерського райсуду.

Справу проти колишнього заступника голови Нацбанку Олександра Писарука та фактичного власника VAB банку Олега Бахматюка було відкрито через нібито нецільового використання коштів рефінансування, наданих НБУ в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням — їх отримали вкладники банку. Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ бізнесмен так і не отримав.

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