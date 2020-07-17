У протоколі лікування Covid-19 виявили "білу пляму", – ЗМІ

Складаючи протокол, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України не включило до нього противірусні препарати для початкової та легкої стадій інфікування коронавірусом. І офіційні представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), і українські медики неодноразово критикували затверджений МОЗ України офіційний протокол лікування коронавирусной інфекції, що викликала пандемію 2020 року.

Про це повідомило інтернет-видання Лента.ua в матеріалі "МОЗ запрошує до реанімації".

Крім насиченості протоколу "важкими" препаратами типу Плаквеніл - з великою кількістю побічних ефектів і непідтвердженою дією проти коронавірусу, - для критики документа, як відзначають практикуючі лікарі, є ще один привід: яскрава помилка, яка в схемі лікування від МОЗ була допущена спочатку – і ось вже 5 місяців залишається без змін.

А саме - відсутність взагалі будь-якої терапії, зокрема противірусної, на початковій та легкій стадіях захворювання. На практиці це нерідко призводить до того, що хвороба безперешкодно прогресує з легкої форми – у важкі та критичні, зокрема, які потребують реанімації.

Видання зазначило, що ефект в лікуванні ГРВІ (а коронавірус відноситься до сімейства гострих респіраторних вірусних інфекцій), безпосередньо залежить від своєчасного застосування противірусних препаратів для зниження вірусного навантаження, яка наростає в перші кілька діб після інфікування. Якщо не перешкоджати вірусу на цьому етапі – відбувається перехід до тяжких стадіях захворювання у вигляді ускладнень.

При коронавирусной інфекції актуальні ідентичні закономірності та алгоритми: терапію треба починати вже в період, коли вірусне навантаження ще в процесі наростання.

Однак, у протоколі МОЗу навіть не згадано початковий етап захворювання Covid-19. Чиновники виправдовуються тим, що "препарату проти коронавіруса - Covid-19 не існує".

Між тим, в Україні офіційно зареєстровано понад 20 противірусних діючих речовин з показаннями: "профілактика та лікування ГРВІ". Проте МОЗ України, всупереч міжнародній практиці, не ініціював доклінічні дослідження цих препаратів, щоб спробувати виділити діючу речовину, що здатне впливати на коронавірус.

Журналісти пояснюють цю стратегічну помилку тим, що МОЗ залучив до складання протоколу виключно непрофільних фахівців – серед підписантів протоколу лікування Covid-19 немає жодного вірусолога або представника профільних наукових інститутів.

Показовим є той факт, що, наприклад, в локальному протоколі лікування Covid-19 в Інституті вірусології ім. Громашевського, на відміну від "міністерського" протоколу, передбачена противірусна терапія на ранніх стадіях хвороби. Такий же підхід демонструють, за даними видання, більше 100 клінік, де застосовують один з вітчизняних противірусних препаратів.

"Офіційний протокол лікування Covid-19 за відсутності в ньому противірусної терапії на початкових стадіях хвороби, по суті, означає своєрідне "запрошення до реанімації", - підсумували журналісти.