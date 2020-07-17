Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно!

Голова Коцюбинського Сергій Даніш публічно звернувся до Київського міського голови щодо незаконності приєднання смт до столиці.

"Шановний Віталію Володимировичу. У нас з Вами є багато спільного. І Ви, і я є очільниками населених пунктів. І Ви, і я – спортсмени. Свого часу ми досягли вагомих результатів у спорті. Ви – багаторазовий чемпіон світу з боксу. Я – чемпіон світу з фрі-файту. Ми з Вами як ніхто знаємо, наскільки сильно гартує спорт. Як виховує в людині стійкість, витривалість, а ще – загострене відчуття справедливості. У спорті поважають тільки тих, хто дотримується правил, грає чесно і відкрито. Саме так на рингу завжди поводились Ви. І я також", - пише Сергій Даніш.

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Він продовжує: "Зараз ми з Вами політики. І тут ситуація така ж. У політиці, як і у спорті, є правила. Цими правилами є Конституція і Закони України, яких ми маємо безумовно дотримуватися. У політиці, як і у спорті, поважають та цінують відкритість і чесність. І неважливо, чи ти очолюєш багатомільйонне місто, чи кількатисячне селище".

Очільник Коцюбинського вважає, що сьогодні Київ робить усе, щоб незаконно поглинути Коцюбинське.

"Ви публічно заявляєте, що Коцюбинське є частиною Києва. А я, корінний мешканець селища, кажу, що це окремий населений пункт, підпорядкований області! Ви пишете, що мешканці Коцюбинського користуються соціальною та комунальною інфраструктурою Києва. А я кажу, що це роблять більшість мешканців міст-сателітів столиці! І для того, щоб зробити взаємодію Києва й населених пунктів, що його оточують, вигідною для всіх, ми з Вами й об’єдналися в Київську агломерацію! І це була саме Ваша ініціатива", - вважає Сергій Даніш.

Цитуємо звернення: Ви добре знаєте, що без погодження Коцюбинської селищної ради та Київської обласної ради законне і конституційне приєднання селища до Києва неможливе! А таких погоджень немає. Немає жодних законних підстав силоміць приєднати селище до столиці. Те, що зараз чинить Київ, як кажуть спортсмени, дуже брудна гра. Шляхом кулуарних домовленостей, Київ просто намагається збільшити свою територію, і всі розуміють для чого.

Пане Віталію, давайте грати за правилами! Відкрито і чесно. У нас з Вами досі не було жодної офіційної зустрічі. Київ жодного разу не пропонував Коцюбинському перелік конкретних переваг, які мешканці селища отримають від приєднання. Ви не берете жодних офіційно затверджених зобов’язань перед коцюбинчанами. Усе лише красиві слова і обіцянки. Але ж ми бачимо, у якому стані зараз Бортничі, Жуляни, Пуща-Водиця. Їх теж колись поглинув Київ. Коцюбинське такого не хоче!

Ви захищаєте інтереси Києва. А я захищаю інтереси своєї громади. І буду стояти до останнього. Так, як колись стояв на рингу. Я за дотримання Конституції і Законів України, як і правил у спорті. А за що Ви, Віталію Володимировичу? Завжди поважав Вас як великого спортсмена і дуже хочу поважати Вас як чесного політика. Відкритий для діалогу. І запрошую у моє рідне Коцюбинське.

Валентина Коваль