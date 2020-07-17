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17 липня 2020, пʼятниця, 08:45 372
Транспорт 2020-07-17T09:15:01+03:00
Українські Новини
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ

Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Флот, Транспорт, Буксир, Економіка, Чорноморськ
Чорноморський порт протестує проти захоплення ринку буксирних послуг. Фото: chernomorsk.news
Чорноморський порт протестує проти захоплення ринку буксирних послуг. Фото: chernomorsk.news

Більше сотні працівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" в Одеській області вийшли на мітинг "Ні буксирному піратству!" під управління порту. Як передає РБК, люди протестували проти спроб фіктивних буксирних компаній зайти в акваторію Одеського регіону та Чорноморського порту.

За словами учасників мітингу, в останні роки на ринку буксирних послуг склалася ситуація, коли якісь особи, які близькі до влади на різних рівнях створюють фірми - "прокладки", які нібито надають буксирні послуги, не маючи власних буксирів. При цьому бенефіціарами цих компаній є представники Російської Федерації.

За допомоги адміністративного тиску керівництво цих фірм змушує державні порти здавати їм в оренду буксири за мінімальною вартістю, а також отримувати найвигідніші контракти на швартування та відшвартування суден. При цьому компанії не відповідають за технічну безпеку орендованих буксирів. В результаті, за словами учасників мітингу, власники таких "прокладок" отримують колосальний прибуток, орендовані судна державних портів технічно зношується, самі держпорти несуть збитки і скорочують працівників, а держбюджет від здачі в оренду держмайна не отримує нічого.

"Оскільки ринок надання буксирних послуг зараз не регульований, то подібні спроби захопити його піратськими методами, представляють серйозну загрозу державним стивідорним компаніям", - заявили активісти.

За словами в.о. керівника Чорноморського порту Олександра Попова, захід у порт буксирних фірм - "прокладок" буде означати втрату робочих місць для сотень працівників держпорту.

"Ми будемо відстоювати наші інтереси до кінця. І наші вимоги, щоб сюди приватні буксирні компанії не заходили. Позиція державної компанії, наступна. Якщо приватні компанії хочуть розвивати буксирний бізнес, то шлях тільки один. Будь ласка: платити чесно податки, гідні зарплати, дотримуйтесь вимог безпеки, тому що буксирний бізнес, це насамперед, безпека, платите податки на землю, як ми платимо більше 18 млн, і тоді так, буксирний бізнес може бути приватним. А заходити наскоками в акваторію по ночах, на вихідних, і вілривати у нас один, два, три суднозаходи, це не бізнес-підхід", - підкреслив він.

"Якщо нас не почують зараз, ми підемо на Київ", - додав голова Профспілки працівників морського транспорту ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" Сергій Бризгалов.

Учасники протесту розповіли, що буксирні фірми – "прокладки" почали закидати порт заявками на вхід двох буксирів Diamond N і Topaz N. Обидва буксира належать російській компанії ВАТ "Новоросійський порт", яка, в свою чергу, є власністю "Транснафти". Також з їх допомогою намагається пробитися на буксирний ринок України, відомий український бізнесмен Андрій Іванов, власник групи Трансшип, компанії з російським корінням.

Також в знак протесту державні портові буксири Чорноморська дали тривалий "меморіальний" гудок.

Нагадаємо, раніше ЗМІ поавдомляли, що нещодавно навколо Одеського морського порту та інших портів Великої Одеси (Чорноморськ, "Південний") з'явився цілий список нових "буксирних" компаній з усіма ознаками фіктивності. Мова йде про компанії "Нік-флот", "Вега Шиппінг", Українська буксирна компанія (УБК) і "Нєйві Шиппінг". Статутні фонди цих компаній складають всього 5 тисяч гривень, більшість з них зареєстровані 4-8 місяців тому, у них відсутні власні буксири. УБК і взагалі з'явилася у червні 2020 року. При цьому власники компаній не тільки мають російський слід, але і користуються адмінресурсом, щоб анексувати державні порти.

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