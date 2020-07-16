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  • Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури, – Владислав Іноземцев
16 липня 2020, четвер, 21:11 322
Економіка 2020-07-16T21:17:49+03:00
Українські Новини
Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури, – Владислав Іноземцев

Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури, – Владислав Іноземцев

Надежда Комендантова
Енергетика, Електроенергія, Електромережа
Електропостачання.
Електропостачання.

Україна досягла значних результатів в економічному розвитку. Але щоб розвиватися далі, країні необхідна кардинальна зміна підходу до ціноутворення в розподілі електроенергії. Про це пише економіст Владислав Іноземцев в колонці "Ukraine needs electric grid reform to escape Soviet legacy" для американського видання The Washington Times.

Іноземцев відзначає, що в останні роки країна продемонструвала значні успіхи у розвитку економіки. З 2014 року Україна перестала залежати від імпорту російського природного газу, успішно стабілізувала свою національну валюту-гривню, валютні резерви нещодавно досягли 8-річних максимумів на рівні 28,5 млрд. дол. США, а прибутковість облігацій, деномінованих в доларах, так і в євро, досягла рекордно низького рівня в січні.

Але не дивлячись на макроекономічне зростання, Україна досі не вирішила проблему із застарілою інфраструктурою, зокрема в енергетичному секторі.

"Протягом всього пострадянського періоду українські електромережі працюють з мінімальними обсягами модернізації або ремонту. Вік приблизно 64 високовольтних електромереж становить 40 і більше років, а втрати в мережах досягають 10 % всього вироблюваного в країні обсягу електроенергії", - зазначає експерт.

Іноземцев стверджує, що для розвитку і процвітання країні необхідно кардинально змінити принципи ціноутворення тарифів на розподіл електроенергії. Експерт зазначає, що нові механізми ціноутворення забезпечать поступове поліпшення стану українських електромереж. Таким новим механізмом є перехід на стимулюючий тариф (RAB-тариф), який був успішно введено в період з кінця 1990-х по 2004 рік не тільки у всіх європейських країнах, але також і в Грузії.

"Система стимулюючого ціноутворення дозволила б електророзподільним компаніям отримувати такий необхідний їм прибуток і направляти його як на ремонт і модернізацію, так і на будівництво відсутніх в даний час в Україні "розумних" електромереж", - говорить Іноземцев.

Дохід, який завичай сплачується власникам, прив'язується до середньої вартості капіталу в країні – так званого показнику WACC. Проте, зазначає експерт, навіть пропонована Регулятором в Україні ставка на нові активи значно нижче WACC, не кажучи вже про старі активи, власникам яких пропонується ставка 1% в рік. Іноземцев підкреслює, що цей підхід підриває весь проект з модернізації інфраструктури. А між тим, в модернізацію електромереж до 2030 року необхідно інвестувати не менше 12,5 млрд доларів США.

"Якщо Україна хоче вийти на європейський рівень та інтегрувати свої електромережі з електромережами західних сусідів і при цьому забезпечити довгострокову незалежність від Росії, їй потрібно якомога швидше провести реформу, основою якої є справедливий і прозорий RAB-тариф", - стверджує експерт.

Нагадаємо, раніше американський енергоексперт Едвард Чоу відзначив, що без сучасної енергоінфраструктури Україна не зможе увійти в європейський енергоринок.

 

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