Порадьтеся з народом, чи хоче він федерацію або унітарну державу, – Кравчук

Перший Президент України Леонід Кравчук виступив на засіданні Верховної Ради, що було присвячене 30-й річниці прийняття Декларації про суверенітет України. Його всі зустрічали стоячи та оплесками.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

"Чесно кажучи, мало хто вірив, що зал, який спочатку складався з 370 комуністів (хоча й вони були різними), не вірив, що міг бути прийнятий документ такого змісту. Важлива деталь: головою комісії з підготовки декларації (про суверенітет України) був член КПРС", - сказав Кравчук.

"Ми не можемо миритися з тим, що в суспільстві назріває протистояння центру та регіонів - регіональною елітою. Повірте, це небезпечна тенденція. Вона може підірвати могутність нашої країни. До тих, хто це робить, у мене прохання: спочатку порадьтеся з народом, змініть Конституцію: чи хоче народ федерацію або унітарну державу. В унітарній державі це неприпустимо", - підкреслив Кравчук.

Великою проблемою перший президент України назвав протистояння між центром та регіональними елітами.

"Ми не повинні давати втручатися в наші справи. І байдуже про кого йдеться - про захід або схід. Я звертаюся до всіх: припиніть розхитувати ситуацію в країні", - резюмував він.

Раніше перший заступник спікера Руслан Стефанчук запропонував провести урочисте засідання Верховної Ради 16 липня, у день прийняття декларації про державний суверенітет, і запросити тих, хто брали в цьому участь.

16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР 355 голосами депутатів прийняла документ-декларацію про державний суверенітет України.

Він складався з 10 розділів. У розділі про економічну самостійність проголошувалося, що "земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси є власністю українського народу, тобто громадян усіх національностей України".

Раніше Кравчук раніше розкритикував Андрія Парубія за заклики виходити на Майдан. Перший президент України навів приклад Німеччини про те, що там ніхто не розповідає Ангелі Меркель, як вести переговори та що їй говорити, не виступають проти глави держави, а навпаки підтримують.

Нагадаємо, що на засіданні у Раді перед Кравчуком також виступив Володимир Зеленський.