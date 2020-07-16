НАБУ намагалася перешкодити призначенню Шевченка на посаду голови Нацбанку, – Деркач

Працівники НАБУ повинні були здійснити обшуки у Кирила Шевченка, щоб не допустити розгляду його кандидатури на пленарному засіданні Верховної Ради України. Про це повідомив у своєму зверненні до генпрокурора Ірин Венедиктової та заступнику генпрокурора – керівнику САП Назару Холодницкому народний депутат (позафракційний) Андрій Деркач, опублікованому на його сторінці у Фейсбук.

Посилаючись на інформацію журналістів-розслідувачів, нардеп повідомив, що за Кирилом Шевченка в рамках однієї з кримінальних справ здійснювалися незаконне спостереження.

"За інформацією, яка потребує перевірки, керівники НАБУ, а саме Артем Ситник і Гізо Углава, незаконно дали вказівки підлеглим працівникам на проведення стеження, а також проведення обшуків у приміщеннях за місцем проживання, в той час кандидата, а тепер голови НБУ Кирила Шевченка, з метою не допустити розгляду його кандидатури на пленарному засіданні Верховної Ради України 16.07.2020 року. 15-16.07.2020 згідно злочинним планам ОЗУ "Януковича-Порошенко-Гонтарєвої-Ситника", працівники НАБУ повинні були здійснити невідкладні обшуки без рішення суду з оприлюдненням "сприятливою" інформації через підконтрольні грантоїдських медіа, з метою дискредитації і неможливості розгляду питання про призначення Шевченка, ні на комітеті ВРУ, ані на пленарному засіданні парламенту", – повідомив Деркач.

Нардеп зазначив, що план не був доведений до кінця у зв'язку з тим, що прокурори САП не погодили такі невідкладні слідчі дії, а сам Шевченко був проінформований про можливий політичний тиск, тому вдома не ночував.

"Метою таких дій, на думку експертів і журналістів-розслідувачів, у зв'язку з призначенням нового голови НБУ – Кирила Шевченка існує загроза для ОЗУ "Януковича-Порошенко-Гонтарєвої-Ситника" можливого доступу до реєстру одержувачів власників ОВДП, у яких містяться виведені з України і відмиті корупційні кошти. Крім того, такі дії НАБУ можуть свідчити про перешкоджання проведенню додаткової конфіскації грошових коштів "сім'ї Януковича", які відмиті і виведені в США і на які в подальшому були придбані в Україні ОВДП", – зазначив Деркач.

У зв'язку з викладеним, нардеп просить Венедиктову і Холодницкого перевірити законність дій працівників НАБУ при проведенні стеження за Кирилом Шевченка, а також підстав та обґрунтувань їх замаху на проведення невідкладного обшуку житла Шевченка: звернувши особливу увагу на те, не зникли такі підстави та обґрунтування після його призначення на посаду голови НБУ.

"У разі підтвердження незаконних дій співробітників НАБУ внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення останнім кримінального злочину", – резюмував Деркач.