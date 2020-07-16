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16 липня 2020, четвер, 16:47 138
Судова влада 2020-07-16T17:30:02+03:00
Українські Новини
У Мартиненка звинуватили суддю ВАКС Федорак в заангажованості на користь НАБУ

У Мартиненка звинуватили суддю ВАКС Федорак в заангажованості на користь НАБУ

Павло Твердохліб
НАБУ, Петро Бойко, Микола Мартиненко, ВАКС, Леся Федорак
Микола Мартиненко. Фото: Українське Фото
Микола Мартиненко. Фото: Українське Фото

Сторона захисту в так званій "справі Мартиненка" висловила недовіру колегії суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на чолі з Лесею Федорак через їх очевидну упередженість та заангажованість на користь Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної покуратуры (САП).

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу Еспресо.

"16 липня на судовому засіданні фігуранти справи та адвокати одноголосно заявили  про недовіру колегії суддів ВАКС у складі Лесі Федорак,  Ігоря Строгого та Віктора Маслова.  Ці судді фактично позбавили  Миколу Мартиненка та інших обвинувачених права на захист та надали прокурору САП незаконні преференції, аби пошвидше винести неправосудне рішення. На жаль,  ця колегія суддів відверто підігрує НАБУ і САП, грубо порушує право на захист і не зацікавлена у  встановленні істини у справі, яка є сфабрикованою і політично вмотивованою", - йдеться у повідомленні прес-служби колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Адвокат Петро Бойко вказав, що такого він не бачив за 25 років своєї роботи. "Колегія суддів на чолі з Федорак  грубо порушує принцип змагальності сторін та нівелює право на захист. Нам затикають рота – через наші намагання виконувати свою роботу суддя звернулась до дисциплінарної палати адвокатури, аби нас покарати", - наголосив він.

За словами адвоката, колегія суддів на чолі з Федорак в цій справі свідомо пішла на порушення  Кримінально-процесуального кодексу (КПК) і практики Верховного Суду. "Судді змінили порядок дослідження доказів на користь обвинувачення. Це гра в одні ворота: прокурор багато засідань має зачитувати матеріали обвинувачення, формуючи враження про винуватість фігурантів справи. Натомість адвокатам судді заборонили висловлювати свої аргументи – мовляв, зробите це в самому кінці. Хоча сам ВАКС роз’яснював, що дослідження доказів включає право захисту надати свою оцінку та заявити клопотання про невизнання чи недопустимість доказів. Процедура дослідження доказів у цій справі перетворилась на фікцію, а роль адвокатів зведена до статистів. Це порушення не лише українського законодавства, але й принципів Європейського суду з прав людини", - сказав адвокат.

Як приклад заанґажованості цієї колегії суддів він навів випадок, коли "суддя в порушення КПК дозволила прокурору "досліджувати" матеріали англійською мовою  - прокурор маніпулятивно озвучує звідти окремі моменти, не маючи перекладу всього матеріалу". Адвокатам Федорак заборонила це коментувати. "При цьому перед суддями навіть немає матеріалів, які оголошує прокурор – про яке дослідження доказів можна говорити?" - сказав Бойко.

Адвокат підкреслив, що "не бачив такого грубого порушення прав людини навіть у наших нереформованих  судах загальної юрисдикції. Такі дії колегії на чолі з Лесею Федорак свідчать про їхній заздалегідь визначений обвинувальний ухил. "Наприклад, в двох однакових юридичних ситуаціях ці судді ухвалюють два взаємовиключних рішення – головне, щоб все було на користь обвинувачення", - відзначив Бойко.

"Директор НАБУ Ситник тисне на цих суддів, аби вони ухвалили не правове, а політичне рішення. Для нього ця справа давно перетворилась на особисту помсту. Тому ми були змушені заявити відвід цим трьом суддям. Вони це проігнорували – і це ще одне свідчення їхньої упередженості. Але будь-яке незаконне рішення буде скасоване у вищих інстанціях і стане плямою на мантіях Лесі Федорак та двох її колег", - заявила прес-служба Мартиненка.

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