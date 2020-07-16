підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 15:17 7
Верховна Рада і партії 2020-07-16T16:00:02+03:00
Українські Новини
Бойко вважає, що рік роботи нової влади – це рік обману виборців

Бойко вважає, що рік роботи нової влади – це рік обману виборців

Павло Твердохліб
Володимир Зеленський, Юрій Бойко, Слуга народу, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, підбиваючи підсумки року роботи парламенту, заявив, що монобольшінство від партії "Слуга народу" не виконало принципові обіцянки, які давав своїм виборцям. При цьому влада продовжує непрофесійну політику, ігноруючи думку і потреби людей.

Про це гворится на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик наголосив, що влада не виконала своїх обіцянок. "Це був рік колосального обману людей. Ані Президент Зеленський, ані монобільшість не виконали принципових обіцянок, які давали людям. Миру немає, конфлікт на сході країни триває, а в результаті їхньої боротьби з бідністю люди стали ще біднішими. Все, що "слуги" так красиво обіцяли, залишилося лише на папері. За що вони не візьмуться – всюди провал", – підкреслив Юрій Бойко.

Тож не дивно, що довіра людей до такої влади падає, зазначив він.

"За цей рік довіра до парламенту з боку громадян різко впала. Верховна Рада починала свою каденцію з рівня довіри у 60%, а сьогодні має менше 20%. Ще 2-3 місяці такої роботи, і підтримка впаде до 4%, як у попереднього складу парламенту. Важко пригадати речі, які б дійсно були спрямовані на допомогу людям, хіба що збільшення виплат медикам та виділення коштів на боротьбу з коронавірусом. Але навіть це стало обманом – гроші до медиків так і не дійшли, їх не побачили і в лікарнях. На жаль, таких прикладів дуже багато", – сказав народний депутат.

Причому влада продовжує непрофесійну політику, не зважаючи на думку і потреби людей.

"В умовах економічної кризи парламент понад тиждень розглядав питання легалізації казино, яке є абсолютно недоречним. Цьому цинізму потрібно покласти край, а ця недолуга влада має піти у відставку", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

Більше новин про: Володимир Зеленський Юрій Бойко Слуга народу ОПЗЖ

Влада змінює території районів для себе, а не для ...
Владу потрібно відправити у відставку лише за спро...
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження ка...
"Слуга народу" хоче сьогодні оголосити кандидата в...
Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
ЄС виділив Україні €105 млн на підтримку реформ та малого бізнесу 15:28
Зрив законопроекту щодо "зеленого" тарифу закриє інвестиції в Україну назавжди, – Саакашвілі 15:25
Приватизація Електроважмашу врятує його від розкрадання і краху, - експерти 15:10
"Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу нафти за вдвічі заниженою ціною 14:52
Поліції хочуть дозволити зупиняти автомобілі для перевірки водіїв на алкоголь і наркотики 14:47
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком 12:00
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok