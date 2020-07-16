Бойко вважає, що рік роботи нової влади – це рік обману виборців

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, підбиваючи підсумки року роботи парламенту, заявив, що монобольшінство від партії "Слуга народу" не виконало принципові обіцянки, які давав своїм виборцям. При цьому влада продовжує непрофесійну політику, ігноруючи думку і потреби людей.

Про це гворится на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик наголосив, що влада не виконала своїх обіцянок. "Це був рік колосального обману людей. Ані Президент Зеленський, ані монобільшість не виконали принципових обіцянок, які давали людям. Миру немає, конфлікт на сході країни триває, а в результаті їхньої боротьби з бідністю люди стали ще біднішими. Все, що "слуги" так красиво обіцяли, залишилося лише на папері. За що вони не візьмуться – всюди провал", – підкреслив Юрій Бойко.

Тож не дивно, що довіра людей до такої влади падає, зазначив він.

"За цей рік довіра до парламенту з боку громадян різко впала. Верховна Рада починала свою каденцію з рівня довіри у 60%, а сьогодні має менше 20%. Ще 2-3 місяці такої роботи, і підтримка впаде до 4%, як у попереднього складу парламенту. Важко пригадати речі, які б дійсно були спрямовані на допомогу людям, хіба що збільшення виплат медикам та виділення коштів на боротьбу з коронавірусом. Але навіть це стало обманом – гроші до медиків так і не дійшли, їх не побачили і в лікарнях. На жаль, таких прикладів дуже багато", – сказав народний депутат.

Причому влада продовжує непрофесійну політику, не зважаючи на думку і потреби людей.

"В умовах економічної кризи парламент понад тиждень розглядав питання легалізації казино, яке є абсолютно недоречним. Цьому цинізму потрібно покласти край, а ця недолуга влада має піти у відставку", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.