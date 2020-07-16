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  • Зрив законопроекту щодо "зеленого" тарифу закриє інвестиції в Україну назавжди, – Саакашвілі
16 липня 2020, четвер, 15:25 162
Економіка 2020-07-16T16:00:02+03:00
Українські Новини
Зрив законопроекту щодо "зеленого" тарифу закриє інвестиції в Україну назавжди, – Саакашвілі

Зрив законопроекту щодо "зеленого" тарифу закриє інвестиції в Україну назавжди, – Саакашвілі

Павло Твердохліб
Електроенергія, Зелений тариф, Михайло Саакашвілі, Виконавчий комітет реформ, Законопроект №3658
Михайло Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Михайло Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що зрив голосування за законопроект №3658 про підтримку виробників електроенергії з відновлюваних джерел поставить під загрозу подальші іноземні інвестиції в Україну.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Україна зараз не може собі дозволити такі прецеденти. Тому що дуже важко уявити, що після такого в країну хтось буде вкладати гроші. Єдина можливість вибудувати відносини з інвесторами - це завоювати довіру в тому, що правила не будуть змінюватися походу, а саме це й станеться, якщо парламент провалить цей законопроект", - сказав Саакашвілі.

Компроміс уряду з іноземними інвесторами був досягнутий після багатомісячних переговорів. Ці домовленості були зафіксовані в Меморандумі та лягли в основу законопроекту №3658. Розгляд цього проекту очікується завтра, 17 липня.

"Зараз є загроза того, що завтра навіть цей крихкий компроміс завалять. Це буде означати, що чверть усіх інвестицій в Україну будуть в один день втрачена, сотні тисяч людей в суміжних областях можуть втратити роботу, а Україна буде сильно схожа на Венесуелу", - зазначив Саакашвілі.

За словами голови Виконавчого комітету реформ, парадокс в тому, що Президент Володимир Зеленський підтримав компроміс з інвесторами, а саме пропрезидентська фракція "Слуга народу" його може провалити.

"Я розумію, що там є різні лобістські інтереси, але мені здається, це той випадок, коли депутати мають поставити інтереси країни і довгострокових інвестиційних можливостей набагато вище", - підсумував Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 17 липня очікується голосування в другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близькою до бізнесмена Ігоря Коломойського депутатської групи "За майбутнє" запропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених у меморандумі змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд гривень.

На початку липня конгресмени США закликали Президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що запропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю грунтуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Усі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в "зелену" енергетику перевищили 19 млрд гривень.

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