Приватизація Електроважмашу врятує його від розкрадання і краху, - експерти

Ситуація на державному підприємстві "Завод "Електроважмаш" вимагає термінового втручання президента Володимира Зеленського, інакше підприємство, що входить у пул об'єктів "великої приватизації", буде знищено його менеджментом і Фондом державного майна ще до приватизаційного аукціону.

Таку думку висловлюють провідні економічні та політичні експерти, які на прохання УН прокоментували оприлюднене напередодні відкритий лист відомого харків'янина — українського бізнесмена, власника і президента групи DCH Олександра Ярославського. У своєму відкритому листі до Президента України Зеленському він сообщил, що при нинішньому стані речей завод Електроважмаш не доживе до приватизації, і зараз неважливо, хто стане його новим власником — мова йде про порятунок великого важливого для Харкова та України підприємства.

"Кримінальні справи останніх тижнів показали — так і є. — відповів на питання про необхідність приватизації Електроважмашу Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. — Завод торгує продукцією нижче собівартості — це нонсенс! Куди йде різниця? Не потрібно пояснювати. Гендиректор (Віктор Бусько, ред.) керує контрольованим доведення заводу до банкрутства. Інакше я не можу назвати те, що відбувається на Електротяжмаші. Поставте собі питання, що краще: щоб державний завод гробили і грабували, або продати його?".

На думку експертів, Олександр Ярославський єдиний з провідних бізнесменів країни, хто назвав речі своїми іменами, щоб привернути своїм публічним зверненням увагу Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до проблеми.

"Я можу уявити як Ярославському, щиро любить рідне місто, боляче дивитися на безславний крах Електроважмашу — колись флагманського підприємства Харкова, галузі, України. Безробітні, втрата технологій, перетворення заводу на металобрухт..." — прокоментував відкрите звернення Ярославського Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій.

"Президент повинен зробити все можливе, щоб зупинити знищення заводу, поки він управляється державою і державними менеджерами. А потім зробити все можливе, щоб завод в процесі приватизації отримав ефективного відповідального власника. Металобрухт, який залишився від Електроважмашу, пане Зеленський на приватизаційному конкурсі продати не зможе", — пояснив Олександр Охріменко.

Вадим Карасьов додав, що приватизація Електроважмашу — знаковий проект для України, потенційних інвесторів, а також цікавий виклик і серйозне випробування для самої української влади. "Президенту достатньо зрозуміти, що через рік він виставить на приватизацію купу металобрухту — йому буде соромно. Президенту достатньо задати собі питання: "Чи хоче Зеленський увійти в історію як гробар індустріально-технологічної гордості України"?, — йому буде соромно. Володимира Зеленського просять діяти, щоб не було соромно", — підсумував Карасьов.

Напередодні група DCH оприлюднила на своєму офіційному сайті звернення Олександра Ярославського до президента України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, зазначив: "Прошу Вас, пане президенте, втрутитись у ситуацію та зберегти "Електроважмаш" для Харкова і України. Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам".

Як відомо, вчора був київський готель "Дніпро", який проданий за 1,11 млрд грн. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з приватизації готелю Дніпро за 1,1 млрд грн., який перебував на балансі Державного управління справами, стартувала програма "великої приватизації".

Нагадаємо, що приватизація держпідприємства "Завод "Електроважмаш" запланована на 2021 рік. Останнім часом підприємство виявилося в поганому економічному становищі, йому загрожує зупинкою. Компанія Укргідроенерго виступила з публічною заявою, що Електроважмаш зриває постачання обладнання для модернізації генеруючих потужностей за кошти кредитів ЄБРР та ЄІБ, що ставить під загрозу весь графік реабілітації гідроелектростанцій. Щодо топ-менеджменту заводу порушено кримінальні справи за розтрати і торгівлю з РФ. Експерти вважають, що до повної і остаточної зупинки заводу залишилися лічені місяці.