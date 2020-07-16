The Telegraph вибачився перед Хржановським за неправдиву публікацію про тортури дітей на зйомках "Дау"

Текст був знятий з сайту, а режисер отримає компенсацію, яку передасть на Кампанію проти антисемітизму

Британське видання The Telegraph визнало, що розміщена інформація про підозру режисера та художнього керівника Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (BYHMC) Іллі Хржановського у тортурах неповнолітніх під час зйомок фільму "Дау" є неправдивою . Редакція принесла Хржановському вибачення та повідомила, що текст зі звинуваченням на його адресу був знятий з сайту.

"23 квітня 2020 року ми опублікували статтю із заголовком "Українські прокурори розслідують проєкт "Дау" через можливі тортури дітей". Пан Хржановський був директором кінопроекту "Дау", як вказано у статті, – пише The Telegraph. – В статті йдеться, що прокурори у місті Харків в Україні порушили кримінальне провадження за фактом начебто жорстокого поводження з дітьми під час зйомок фільму "Дау", а також у зв’язку зі звинуваченнями у "примусі" та сексуальному насильстві".

Як зазначили у The Telegraph, розміщена виданням інформація ґрунтувалася на заяві прокуратури Харківської області України. "Малося на увазі, що пан Хржановський небезпідставно підозрювався у наданні дозволу на злочинні дії проти дітей на знімальному майданчику", – йдеться в офіційному повідомленні видання.

В редакції The Telegraph визнали, що Хржановський не поводив себе так, як стверджувалося у статті, та попросили у режисера вибачення.

"Стаття була видалена з вебсайту, і ми прийняли рішення виплатити пану Хржановському компенсацію, яку він пожертвує на Кампанію проти антисемітизму, а також покрити витрати", – наголосили у The Telegraph.

"Так працює система захисту честі та гідності у Британії. Визнання виданням такого рівня неправдивості розповсюдженої інформації щодо дій Іллі Хржановського є важливим прецедентом", – прокоментували вибачення видання у Меморіальному центрі "Бабин Яр". - "Наша команда сповідує в своїй діяльності найвищі цінності: свободу та гідність людини, її життя та її права. І вважає будь-яке насилля неприпустимим. Водночас емоційні та суб’єктивні звинувачення на адресу художнього керівника Меморіалу Іллі Хржановського використовувалися і для знецінення роботи усієї команди центру, що є неприпустимим".

Як відомо, Ілля Хржановський як художній керівник був залучений до роботи Меморіалу наприкінці 2019 року. Він відомий своїми кінематографічними проєктами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. Зараз Ілля Хржановський разом із командою працює над концепцією майбутнього Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", яка буде оприлюднена до кінця цього року.

Нагадаємо, фільм "Дау. Дегенерація" з масштабного проєкту "Дау" режисера Іллі Хржановського, копродукція Німеччини, України, Великої Британії, Росії, був відзначений на Berlinale. Критики визнали його найкращим серед "Дуже добрих фільмів". Стрічка посіла перше місце за набраними балами серед усіх представлених на фестивалі. Іншу стрічку Хржановського "Дау. Наташа" професійне журі відзначило "Срібним ведмедем" у номінації "За видатне мистецьке досягнення" – найкращу операторську роботу німецького оператора Юргена Юргеса.