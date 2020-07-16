У Києві поліцейські за підтримки бійців КОРДу затримали викрадачів бізнесмена Сергія Ткаченка, – Андрій Крищенко

В Києві поліцейські під час спеціальної операції визволили з полону бізнесмена Сергія Ткаченка та затримали п’ятьох зловмисників, які викрали чоловіка 1 липня поблизу станції метро "Дорогожичі".

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Відразу після отримання повідомлення про ймовірне викрадення чоловіка поліцейські вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження та поспілкувалися зі свідком. Він розповів, що чоловік зайшов до приміщення, а за ним попрямували двоє незнайомців. Згодом вони вивели його із будівлі у невідомому напрямку.

Як зазначив Андрій Крищенко, правоохоронці за підтримки спецпідрозділу КОРДу, працівників Департаменту карного розшуку Нацполіції та представників інших профільних служб провели спецоперацію та звільнили заручника: "Ми затримали трьох осіб, які викрали бізнесмена та утримували його. Увесь час вони знущались над потерпілим та вимагали від нього гроші, які стали основним мотивом викрадення. Заручнику, якого ми звільнили, надана медична допомога, госпіталізації він не потребує".

На даний час уже затримано п’ятьох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За словами звільненого Сергія Ткаченка, викрадачі вимагали в нього 25 млн доларів. Він подякував поліцейським за визволення та оперативне затримання зловмисників.