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16 липня 2020, четвер, 12:14 568
Політика 2020-07-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ

Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ

Анна Рудык
Бізнес. Фото: pixabay
Бізнес. Фото: pixabay

Як пише видання Голос.UA у Державній службі України з питань праці назріває великий скандал, пов'язаний з цілою низкою корупційних скандалів. Мова йде про незаконні призначення на посади територіальних управлінь Держпраці. Вже як мінімум в 7 областях люди судяться з Держпрацею щодо незаконних звільнень або скасування конкурсів з призначень. Юруправління не встигає ходити в суди з кадрових питань.

На думку Голос.UA, найбільш яскравим епізодом є ситуація в Донецькому обласному управлінні Держпраці. На посаду в. о. голови цієї структури поза всяких конкурсів та процедур призначена скандально відома Ганна Зуб, яку підозрюють у корупційних діяннях: накладення незаконних багатомільйонних штрафів та отримання "відкатів" за їх незастосування. Керівництво Держпраці в особі в. о. голови Держпраці Віталія Сажієнка намагається всіма силами поставити "потрібні" йому кадри.

Автор видання вважає, що таким чином метою всіх цих рухів і "кадрової чехарди" є встановлення повного контролю над вертикаллю Держпраці та її тіньовими фінансовими потоками. Держпраці в "умілих" руках Віталія Сажієнка і міністра економіки та сільського господарства Ігоря Петрашка (у підпорядкуванні якого знаходиться Держпраці) стає також потужним адміністративним важелем тиску на бізнес, як для вилучення корупційного "прибутку", так і як інструментом на майбутніх виборах. "Питання тільки, а чи потрібні такі ігри прем'єру Шмигалю і президенту Зеленському? – задається питанням Голос.UA.

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