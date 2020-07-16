підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 10:39 19
Верховна Рада і партії 2020-07-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
Бужанський відповів В'ятровичу: в дивізію "СС Галичина" набирали добровольців, а не силою

Бужанський відповів В'ятровичу: в дивізію "СС Галичина" набирали добровольців, а не силою

Петро Стуженко
Парламент, СС Галичина, Війна, Бужанський, В'ятрович, Історія України
Максим Бужанський і Володимир В'ятрович. Колаж: informator.press
Максим Бужанський і Володимир В'ятрович. Колаж: informator.press

На заява депутата Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Володимира В'ятровича про те, що українців змушували воювати в складі дивізії СС "Галичина" силою або пропагандою, відгукнувся його колега по Парламенту від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

Свою точку зору він виклав на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Тут В'ятрович покривив душею.

Прекрасно знає правду, більш того, озвучував її раніше, але зараз змушений брехати з політичних міркувань.

В дивізію СС Галичина набір був непросто добровільним. Туди стояла черга добровольців, більша, ніж було потрібно німцям.

В той же час, він не побоявся визнати, що дивізія СС Галичина воювала за німецькі інтереси, а не українські, це треба відзначити", - констатував депутат Бужанський.

Більше новин про: Парламент СС Галичина Війна Бужанський В'ятрович Історія України

Спроби обілити і реабілітувати СС "Галичина" - це ...
Влада відмовилася виконувати передвиборчі обіцянки...
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідаль...
Бужанський показав відео банкету на честь голодомо...
Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
Регіональна Газова Компанія сертифікувала фахівців для водневих випробувань 11:51
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній 11:32
Протести біля Ради. Фото: Facebook/News Pavlovsky
Біля Ради протестують через закон про російську мову в школах 11:26
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok