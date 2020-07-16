Бужанський відповів В'ятровичу: в дивізію "СС Галичина" набирали добровольців, а не силою

На заява депутата Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Володимира В'ятровича про те, що українців змушували воювати в складі дивізії СС "Галичина" силою або пропагандою, відгукнувся його колега по Парламенту від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

Свою точку зору він виклав на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Тут В'ятрович покривив душею.

Прекрасно знає правду, більш того, озвучував її раніше, але зараз змушений брехати з політичних міркувань.

В дивізію СС Галичина набір був непросто добровільним. Туди стояла черга добровольців, більша, ніж було потрібно німцям.

В той же час, він не побоявся визнати, що дивізія СС Галичина воювала за німецькі інтереси, а не українські, це треба відзначити", - констатував депутат Бужанський.