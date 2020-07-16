У Бойка назвали дискримінацією відмову Зеленського проводити вибори у Донецькій та Луганській областях

"Відмова Зе-влади проводити вибори до облради Донецької та Луганської областей - це дискримінація громадян і пряме порушення Конституції." Про таке йдеться у заяві партії "Опозиційна платформа - За життя", розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Для Зе-влади стало звичним порушувати Конституцію та не рахуватися з правами українських громадян. Сьогодні монобольшість затвердила Постанову про проведення місцевих виборів восени 2020. Але, як і режим Порошенка, відмовило жителям Донецької та Луганської областей у можливості обрати своїх представників до обласних рад. Там, як і раніше, будуть керувати військово-цивільні адміністрації.

Влада не хоче виборів і вже боїться свого народу. Вони з жахом дивляться на свої падаючі рейтинги і довіру людей, яка тане на очах. Але замість того, щоб вести країну до миру та забезпечити розвиток, намагаються блокувати вибори, де тільки можливо. У першу чергу - на сході країни, де невдоволення їхньою політикою є найбільшим.", - констатується в документі.

В його тексті також наголошується, що Опозиційна платформа - За життя не підтримала дискримінаційний підхід монобольшостi щодо жителів східних областей. Парламентська фракція нашої політичної сили проголосувала проти цієї кричущої несправедливості.

"Ми будемо домагатися відновлення прав на самоврядування жителів Донецької та Луганської областей. Будемо ініціювати прийняття окремої Постанови Верховної Ради, яке розблокує проведення виборів до обласних рад на сході країни.

Конституція гарантує право на самоврядування, і ми доб'ємося дотримання цих прав", - підкоеслено в заяві партії ОП-ЗЖ