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  • У ведучої ТСН Марічки Падалко в прямому ефірі випав зуб: вона підняла його продовжила працювати
15 липня 2020, середа, 16:33 19
Lifestyle 2020-07-15T19:00:03+03:00
Українські Новини
У ведучої ТСН Марічки Падалко в прямому ефірі випав зуб: вона підняла його продовжила працювати

У ведучої ТСН Марічки Падалко в прямому ефірі випав зуб: вона підняла його продовжила працювати

Ольга Фандорина
Зуб, ТСН, 1+1, Курйоз, Марічка Падалко

Ведуча ТСН на каналі "1+1" Марічка Падалко потрапила в курйозну ситуацію — під час прямого ефіру у неї випав передній зуб. Проте співачка не розгубилася, сховала вінір і продовжила свою роботу.

Відео моменту на своїй сторінці в Instagram опублікувала користувач під ніком Ekulka. "Щойно в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але, молодець, що не розгубилася. Я б розплакалася", — написала блогер.

На ролику видно, як у Марічки Падалко випадає передній зуб або коронка, вона підхоплює його рукою, вибачається і продовжує вести програму.

 
 
 
 
 
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Тільки що , в прямому ефірі випав передній зуб у Ведучої🦷😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳Але, молодець, що не розгубилася 🙌🏻 Я б розревілася🙈

Публікація від 𝓔𝓴𝓾𝓵𝔂𝓪🐾 (@ekulka) 14 Лип 2020 в 11:19 PDT

 

Користувачі мережі захоплюються витримкою і професіоналізмом Марічки Падалко.

Коментарі стали з'являтися і під останнім постом ведучої в Instagram. Фоловери Падалко, які подивилися ранковий ефір, пишуть, що ведуча стала для багатьох героїнею.

А ще раніше румунська телеведуча несподівано роздяглася у прямому ефірі.

А ще раніше BBC випадково показало жіночі груди під час прямого ефіру.

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