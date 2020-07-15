У ведучої ТСН Марічки Падалко в прямому ефірі випав зуб: вона підняла його продовжила працювати

Ведуча ТСН на каналі "1+1" Марічка Падалко потрапила в курйозну ситуацію — під час прямого ефіру у неї випав передній зуб. Проте співачка не розгубилася, сховала вінір і продовжила свою роботу. Відео моменту на своїй сторінці в Instagram опублікувала користувач під ніком Ekulka. "Щойно в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але, молодець, що не розгубилася. Я б розплакалася", — написала блогер. На ролику видно, як у Марічки Падалко випадає передній зуб або коронка, вона підхоплює його рукою, вибачається і продовжує вести програму. Подивитися цю публікацію в Instagram Тільки що , в прямому ефірі випав передній зуб у Ведучої🦷😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳Але, молодець, що не розгубилася 🙌🏻 Я б розревілася🙈 Публікація від 𝓔𝓴𝓾𝓵𝔂𝓪🐾 (@ekulka) 14 Лип 2020 в 11:19 PDT Користувачі мережі захоплюються витримкою і професіоналізмом Марічки Падалко. Коментарі стали з'являтися і під останнім постом ведучої в Instagram. Фоловери Падалко, які подивилися ранковий ефір, пишуть, що ведуча стала для багатьох героїнею. А ще раніше румунська телеведуча несподівано роздяглася у прямому ефірі. А ще раніше BBC випадково показало жіночі груди під час прямого ефіру.