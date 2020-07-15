У ведучої ТСН Марічки Падалко в прямому ефірі випав зуб: вона підняла його продовжила працювати

Ведуча ТСН на каналі "1+1" Марічка Падалко потрапила в курйозну ситуацію — під час прямого ефіру у неї випав передній зуб. Проте співачка не розгубилася, сховала вінір і продовжила свою роботу.

Відео моменту на своїй сторінці в Instagram опублікувала користувач під ніком Ekulka. "Щойно в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але, молодець, що не розгубилася. Я б розплакалася", — написала блогер.

На ролику видно, як у Марічки Падалко випадає передній зуб або коронка, вона підхоплює його рукою, вибачається і продовжує вести програму.

Користувачі мережі захоплюються витримкою і професіоналізмом Марічки Падалко.

Коментарі стали з'являтися і під останнім постом ведучої в Instagram. Фоловери Падалко, які подивилися ранковий ефір, пишуть, що ведуча стала для багатьох героїнею.

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