Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом Володимиром Зеленським.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі Українських Новин.

Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан", повідомив, що прийняття вищевказаного закону є великим кроком.

"Це крок від тіньового ринку, від тієї помилки, яка була допущена в 2009 році. Всі моралісти об'єднуються і кажуть, що гральний бізнес-це погано. Вони не хочуть пояснювати, чому гральний бізнес при їх каденції працював ефективно. Так, є спроби заблокувати цей законопроект... Сподіваюся, що Дмитро Разумков зробить це оперативно, поставить постанови (про скасування легалізації грального бізнесу) на голосування, депутати провалять їх і відправлять Президенту закон на підписання", - сказав Мельник.

За його словами, без врегулювання податкового навантаження навряд чи хтось буде купувати ліцензії.

У свою чергу Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, переконаний, що весь концерт з демонізації грального бізнесу почнеться після фактичної легалізації і після того, як почнуть працювати перші казино, гральні зали тощо.

"Поки рано радіти (прийняттю закону), тому що в техніко-юридичних правках буде весь концерт. Необхідно дочекатися підписання закону Президентом", - сказав він.

Експерти зійшлися на думці, що у парламенту 9-го скликання було вже досить багато проривних рішень, й легалізація грального бізнесу одна з них, а несправедливості, яка існувала 12 ріків, прийшов кінець: тепер держава наведе порядок на вулицях, захистить громадян від шахраїв, а відповідальний бізнес почне поповнювати скарбницю.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.