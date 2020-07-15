підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом
15 липня 2020, середа, 14:47 2656
Економіка 2020-07-15T16:15:03+03:00
Українські Новини
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом

Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом

Алина Заика
гральний бізнес, легалізація грального бізнесу

Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом Володимиром Зеленським.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі Українських Новин.

Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан", повідомив, що прийняття вищевказаного закону є великим кроком.

"Це крок від тіньового ринку, від тієї помилки, яка була допущена в 2009 році. Всі моралісти об'єднуються і кажуть, що гральний бізнес-це погано. Вони не хочуть пояснювати, чому гральний бізнес при їх каденції працював ефективно. Так, є спроби заблокувати цей законопроект... Сподіваюся, що Дмитро Разумков зробить це оперативно, поставить постанови (про скасування легалізації грального бізнесу) на голосування, депутати провалять їх і відправлять Президенту закон на підписання", - сказав Мельник.

За його словами, без врегулювання податкового навантаження навряд чи хтось буде купувати ліцензії.

У свою чергу Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, переконаний, що весь концерт з демонізації грального бізнесу почнеться після фактичної легалізації і після того, як почнуть працювати перші казино, гральні зали тощо.

"Поки рано радіти (прийняттю закону), тому що в техніко-юридичних правках буде весь концерт. Необхідно дочекатися підписання закону Президентом", - сказав він.

Експерти зійшлися на думці, що у парламенту 9-го скликання було вже досить багато проривних рішень, й легалізація грального бізнесу одна з них, а несправедливості, яка існувала 12 ріків, прийшов кінець: тепер держава наведе порядок на вулицях, захистить громадян від шахраїв, а відповідальний бізнес почне поповнювати скарбницю.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: гральний бізнес легалізація грального бізнесу

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
"Суспільне ТБ" в Черкасах показує менше години місцеві телепрограми 16:31
Рейтинг Зеленського у липні зріс, Бойка і Порошенка — впав, — Центр Разумкова і "Демініціативи" 16:04
У Чехії знову зіткнулися два потяги: є загиблі 16:00
Після негативних тестів на коронавірус не вдавалося вимкнути додаток "Дій вдома" — реакція Мінцифри 15:57
Влада змінює території районів для себе, а не для людей, – Бойко 15:34
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok